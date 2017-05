Cameroun: Ligue 1 - Les mal classés s'enlisent

Lion blessé et New stars restent englués dans la zone de relégation qu'à rejoint Canon à l'issue de la 14e journée le week-end dernier. Mauvais castings de joueurs, instabilité des staffs techniques, problèmes financiers et internes, etc. Les mauvais résultats des équipes du bas de tableau ont diverses sources. Dimanche dernier au stade militaire, New stars, avant-dernier au classement, a été sévèrement battu par Eding (4-0).

Le club voit ses ambitions africaines du début de saison commencer à s'effriter. « Nous jouons assez bien mais encaissons trop de buts. C'est notre principal problème. Le gardien de but que nous avions recruté s'est retrouvé en situation de double signature avec un autre club. Aussi, notre priorité est-t-elle de recruter un gardien de but et un attaquant dès que possible», déclare Faustin Domkeu, le président de New stars. Quant à la lanterne rouge, Lion blessé, l'écart se creuse davantage avec les autres clubs. L'équipe de Foutoni tenue en échec par Racing (0-0), court toujours après une première victoire cette saison.

Avec seulement sept points au compteur, le club est à la peine offensivement et compte déjà autant d'unités de retard sur le premier reléguable, Canon de Yaoundé. Ce dernier a enchainé un sixième match sans victoire après sa défaite contre Colombe (1-0). Pire, le club de Nkolndongo a subi une troisième défaite de suite et rejoint la zone rouge. Juste devant, Racing de Bafoussam avec quatorze points, n'est pas mieux loti.

Le « Tout-puissant de l'Ouest » n'échappe à la zone de relégation que grâce à une meilleure différence de buts que Canon. Chez Racing, les problèmes financiers ont nécessité la convocation d'une réunion de crise la semaine dernière pour renflouer les caisses. Du côté de Feutcheu FC, le staff technique change sans cesse. Après Justin Kamgué, Casimir Mangué et Ebénézer Seukang, Souleymanou Aboubakar a été engagé comme entraîneur.

Interview :

Nicolas Tonye Tonye: « Le maintien en Ligue 1 reste notre principal objectif »

Directeur technique d'Eding Sport de la Lékié.

Quelle analyse faites-vous du dernier match contre New Stars remporté largement 4 buts à 0 ?

L'équipe de New Stars de Douala a peut-être des doutes en ce moment. Mais il s'agit de l'une des meilleures équipes du championnat en matière de conservation du ballon et de technique individuelle. Face à eux dimanche dernier, nous avons été efficaces et avons bénéficié de beaucoup de réussite. Nous avons inscrit quatre buts, mais nous aurions aussi pu en prendre deux ou trois. La différence s'est faite au niveau de l'envie.

Qu'est-ce qui explique le bon début de saison d'Eding Sport ?

C'est le sérieux qui a été mis dans le casting des joueurs et des personnes devant accompagner ou diriger le staff technique. Nous avons un effectif équilibré avec 35 joueurs et avons préparé ce championnat à temps à travers de nombreux stages durant l'intersaison. Pour ceux qui ont vu comment nous avons terminé la compétition la saison dernière, nos prestations de l'heure ne sont pas surprenantes. Après dix premières journées difficiles en 2016, nous sommes dans la continuité. Nous voulons nous faire plaisir sur le terrain tout en donnant satisfaction aux spectateurs. Et nous avons des joueurs comme Raymond Fosso, l'actuel meilleur buteur du championnat, qui font la différence devant.

Jusqu'où peut aller Eding Sport cette saison ?

Nous souhaitons améliorer notre classement de la saison derrière (huitième, ndlr). Nous avons aussi l'ambition dans un premier temps de ne pas retomber dans les soucis du passé. Le reste ne sera que du bonus, même s'il faut avouer que l'appétit vient en mangeant. Nous pourrions essayer d'occuper la place laissée vide par les grands clubs. Mais ce sera un travail de longue haleine. Nous sommes leader du classement. Néanmoins, il ne faut pas oublier que tout va vite en football. Le maintien en Ligue 1 reste notre principal objectif. Parler du titre serait prématuré à ce stade.