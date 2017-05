Cameroun: Une volonté affichée de rattraper le retard

A l'issue de ces deux étapes, ce sont près de 300 projets qui sont enregistrés et se trouvent en ce moment à divers niveaux de maturation. Certains de ces projets trouveront sans doute des partenaires techniques ou financiers à l'occasion du Forum international sur l'économie numérique qui se tient du 15 au 17 mai 2017, à l'occasion des échanges privés qui sont prévus, au regard de l'intérêt déjà manifesté dans cette perspective par certains Fonds notamment d'Amérique et d'Asie.

Après la caravane, le Minpostel envisage la mise en place d'un cyber-park qui va être un espace disposant des facilités nécessaires au développement de projets du numérique. Vous savez que dans ce domaine, la matière grise est plus que jamais la plus importante. Disposer d'un cadre avec des facilités dimensionnées pour le développement du numérique (Internet haut débit, plates-formes d'expérimentation, espaces pour discussion d'affaires, etc.) facilitera l'éclosion du génie créateur des Camerounais dans le secteur du numérique. En même temps, le Minpostel encourage aussi les initiatives d'incubateurs du secteur privé dans le domaine du numérique.

Puis, de faciliter la mise en œuvre des partenariats entre les institutions, les porteurs de projets camerounais, les entreprises nord-américaines et les investisseurs nationaux. D'après le ministère des Postes et Télécommunications, ces partenariats devraient contribuer au développement de l'économie numérique au Cameroun, conformément aux axes du Plan stratégique de l'économie numérique au Cameroun, afin d'augmenter le PIB de 5% en 2016 à 10% en 2020 ; la création d'emplois directs de 10 000 en 2016 à 50 000 en 2020 ; la hausse des impôts de 136 milliards de F en 2016 à 3 000 milliards en 2020.

Le 31 décembre 2015, dans son message à la Nation, le chef de l'Etat, Paul Biya, a clairement indiqué le projet du Cameroun dans ce domaine. « ... il nous faut rattraper au plus vite notre retard dans le développement de l'économie numérique. Celle-ci est un véritable accélérateur de croissance, en plus d'être une véritable niche d'emplois nouveaux pour notre jeunesse. Nous devons pouvoir en tirer avantage pleinement », avait-il déclaré.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.