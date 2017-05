Les responsables du Mouvement pour la démocratie et la République de Ngogom, réunis en assemblée générale hier exigent de leur alliée, l'Alliance pour la République plus de considération. Ces responsables veulent diriger la liste départementale de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar, condition sina qua non de leur participation aux élections législatives avec le parti au pouvoir. Pour sa part, le ministre conseiller Mor Ngom qui présidait un meeting à Thiakhar a estimé que ces alliés sont allés très vite en besogne.

Les partisans de l'ancien ministre de l'Hydraulique, Pape Diouf, qui veulent diriger la liste départementale au niveau de Bambey menacent de voter contre la coalition Benno Bokk Yaakaar au cas où ils n'obtiendraient pas satisfaction. Demba Thiao, porte-parole des responsables du MDR de la commune d'expliquer : « la première force politique dans la coalition Bennoo Bokk Yaakaar après l'APR est le MDR.

Or, lors des élections du Haut conseil des collectivités territoriales, l'APR s'est accaparée les deux sièges qui étaient destinés au département de Bambey laissant en rade le MDR et les autres alliés. Ce que nous considérons comme une boulimie du parti au pouvoir, un manque de respect et de considération à l'endroit d'un allié pourtant sûr, un allié dont la représentativité n'est plus à démontrer.

Un allié dont les dirigeants ne ménagent aucun effort pour la réussite du Président Macky Sall et de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar ». C'est pourquoi il a invité les responsables de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar et le Président Macky Sall à corriger cette injustice qui a été faite au MDR, lors des élections du Haut conseil des collectivités territoriales.

« Pour cela, nous exigeons que le MDR dirige la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar à Bambey, condition sine qua non pour notre participation avec l'APR aux élections législatives de juillet prochain. Nous exigeons également que le président de la République octroie plus de responsabilité aux dirigeants du MDR pour consolider leur ancrage dans la coalition Bennoo Bokk Yaakaar. Selon lui, rien n'est exclu».

MOR NGOM REPOND A SES ALLIES DU MDR

Le ministre conseiller Mor Ngom, par ailleurs coordonnateur départemental de l'Alliance pour la République qui présidait un meeting au niveau de Thiakhar a profité de cette occasion pour répondre à ses alliés du MDR. Selon lui, il n'y a pas encore une instance de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar qui a déjà dressé une liste. Selon lui, il s'agit là d'intoxication.

« Nous appelons ces responsables à la raison, à la sérénité parce que le Président Macky Sall a envoyé une lettre circulaire dans laquelle il est écrit que nous avons lutté ensemble, nous gouvernons ensemble ».

Selon lui, le responsable du MDR Pape Diouf a occupé toutes les fonctions dans le gouvernement et il occupe actuellement un poste que le Président lui a octroyé. Ma position ne me permet pas de polémiquer. J'en appelle à la responsabilité », a-t-il martelé.

Ce meeting de rentrée politique dans les rangs de l'Alliance pour la République a permis au Pr Mathioro Fall, maire de Thiakhar, de rappeler les circonstances de la création du mouvement qui lui a permis de remporter les élections locales de 2012. « Nous avons d'abord créé ce mouvement And soxali sa Gox qui regroupe tous les forces vives pour être à la tête de la commune de Thiakhar ».

Selon lui, son ambition est de soutenir les populations pour un développement durable de la commune de Thiakhar. « L'objectif de ce mouvement est de chercher un partenaire politique une fois à la tête de la commune. C'est ainsi que nous avons discuté avec l'APR. Après les discussions, nous avons décidé de travailler aux côtés du Président Macky Sall.

Ensemble, nous gagnerons les élections législatives et nous le porterons pour un second mandat ». Le ministre conseiller Mor Ngom a appelé enfin tous les responsables à l'unité pour la victoire éclatante de la coalition présidentielle aux élections législatives.