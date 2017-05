Afrique: Moyen-Orient et en Afrique du Nord - Au moins un enfant sur quatre vit dans la pauvreté

Parmi les principales choses à retenir de l'étude, il faut noter surtout, le manque d'éducation est considéré comme l'un des facteurs clés de l'inégalité et de la pauvreté pour les enfants. Les enfants qui vivent dans des ménages dirigés par un membre de la famille sans éducation sont deux fois plus susceptibles de vivre dans la pauvreté. Un quart des enfants âgés de 5 à 17 ans ne sont pas inscrits à l'école ou ont accumulé deux ans de retard dans leur éducation.

«La pauvreté infantile représente beaucoup plus que le revenu familial, il s'agit de l'accès à une éducation de qualité, à des soins de santé, à une maison et à de l'eau potable. Lorsque les enfants sont privés des choses élémentaires, ils risquent d'être piégés dans un cercle vicieux de pauvreté», a déclaré Geert Cappelaere, Directeur régional de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA), lors d'une conférence régionale sur la pauvreté chez les enfants, à Rabat, au Maroc.

