Le groupe musical Takeifa a présenté hier lundi 15 mai son album « Gass Giss » dont la sortie officielle est repoussée jusqu'au 28 juin prochain. Dans cette nouvelle production, le groupe, composé de 4 frères et une sœur partage son expérience musicale.

Après s'être emmuré dans un silence musical long de cinq ans, Takeifa revient avec force sur la scène musicale. Le groupe musical, composé de quatre frères et une sœur, a présenté son tout nouvel album intitulé « Gass Giss » (en wolof : qui cherche trouve) hier, lundi 15 mai même si sa sortie officielle est prévue pour le 28 juin prochain. Occasion donc pour le groupe de donner au public un avant-goût de ce que sera la toute nouvelle production composée de 10 titres. Ils ont en effet joué en live quelques morceaux.

« Gass Giss » est composé entre autres «des envolées de Cheikh, des roulements syncopés de Iba et la touche vibrante de Maah », histoire de nous faire découvrir l'univers musical du groupe. Le nouvel opus, qui raconte l'histoire et l'expérience de la fratrie, est un condensé de styles afro rock avec différentes sonorités.

L'album contient 10 titres et on y parle de la politique en Afrique. Dans l'album, on retrouve des titres comme « Hé Jo » un plaidoyer destiné aux hommes politiques, « Macoumba », qui parle d'émigration en disant « qu'on peut bel et bien réussir tout en restant au pays » et « Wét », une chanson d'amour. « Le disque propose une vision optimiste de l'Afrique » a dit Jac, le lead vocal du groupe. Il y a aussi une chanson composée avec Baaba Maal, intitulée « Ndanane ».

« Baaba nous l'avions invité il y a 3 ans lors d'un concert au Grand théâtre. Il était très disponible et ça nous a donné envie de l'inviter sur un des morceaux de l'album. Il a été très généreux en acceptant de faire le morceau avec nous, mais il nous a aussi offert son studio pendant un mois », a tenu a préciser Jac.

En ce qui concerne le report de la sortie de l'album qui était prévue hier, Jac s'en explique. « On a repoussé la sortie de l'album parce qu'on était en pourparlers avec deux maisons de distribution, la maison de distribution Nova qui est basée en Allemagne, une autre Keyzit basée en France et quand on a sorti la nouvelle vidéo, Wét, ils ont réagi.

On s'est dit si on sort maintenant l'album et qu'on attend un mois et demi pour sortir l'album international, il y aura des fuites sur les réseaux sociaux. C'est pour cette raison qu'on a convenu avec les partenaires de repousser la sortie jusqu'au 28 juin prochain, jour où on fait un concert à la salle New Morning de Paris ».

La présentation de ce nouvel album s'est faite en l'absence de Maah et de Fallou mais Ibrahima, Jac et Cheikh étaient quant à eux bien présents.