Sénégal: La coordination communale socialiste de Kaolack pour un ancrage dans le BBY

La coordination communale socialiste de Kaolack a été dimanche dernier à l'origine d'une forte mobilisation. Présidée par le ministre de l'Education nationale Serigne Mbaye Thiam, secrétaire à la coordination départementale de Nioro, cette rencontre avait deux objectifs majeurs : bâtir une unité partout au sein des différentes coordinations de la région, malgré les couacs qui minent le Ps aujourd'hui et réitérer l'engagement socialiste de figurer parmi les parties prenantes de la coalition « Bennoo Bokk Yaakaar » et les potentiels acteurs de la majorité présidentielle.

Malgré la crise qui minait le parti près de trois ans maintenant et qui, depuis deux ans, a marqué un arrêt définitif aux travaux de renouvellement des différentes instances de l'union régionale de Kaolack, les associés du ministre Serigne Mbaye Thiam ont convoqué cette assemblée dans le souci d'éliminer les clivages et guéguerres internes et jeter aux oubliettes les anciens socialistes de Kaolack qui se sont exclus du parti eux-mêmes pour rallier Khalifa Sall et s'ouvrir à des lendemains prometteurs pour l'avenir du parti dans la région de Kaolack, et la coalition présidentielle pour ce qui est relatif aux élections législatives de Juillet prochain et la présidentielle de 2019.

Ainsi à travers leurs messages, les socialistes de Kaolack ont encore une fois renouvelé leur confiance au secrétaire général national Ousmane Tanor Dieng et signifié au public qui était venu répondre présent lors de cette forte mobilisation, l'absurdité qu'il y a dans une quelconque décision de rompre le compagnonnage avec BBY, surtout quand il sera question de tirer le bilan du Plan Senegal Emergent (Pse), mieux le programme septennal du président Macky Sall. « Je suis ministre de l'Education nationale et depuis cinq (5) ans, j'occupe cette fonction.

Et qui va défendre ce bilan à ma place, il faut que les gens apprennent à être conséquents », a fait parvenir Serigne Mbaye Thiam lors de son allocution. Sans perdre du temps, le ministre de l'Education nationale a aussi fait savoir que « la majorité écrasante des 138 coordinations socialistes du pays ont accepté le compagnonnage dans le « Benno ». Ce qui est une décision démocratique des instances. A quoi servira alors de tirer le diable par la queue ? En tout cas pour lui, il n'est plus question de perdre son temps dans un débat inutile et stérile car l'essentiel aujourd'hui est de pousser, mais dire surtout aux partis de BBY d'entrer en mouvement, de battre un travail de titan pour qu'au soir du 30 Juillet prochain la vérité revient au camp des « patriotes ».

DIOCKEL GADIAGA ET CIE PAS CONVAINCUS

Il faut dire que quelques heures avant la tenue de cette grande manifestation, les responsables de la coordination A, dirigée par Diockel Gandiaga, ont convoqué un point de presse pour spéculer sur la situation au Parti socialiste et leur décision de soutenir le leader Khalifa Sall.

Cette rencontre qui était pour autant présidée par le conseiller politique de Khalifa Sall, Moussa Taye a surtout été l'occasion pour les responsables de Kaolack de faire eux-mêmes leur procès dans le parti, mais surtout de justifier les raisons qui ont abouti aujourd'hui à cette scission.

BIRAME NDECK NDIAYE DIT SON SATISFECIT

Le responsable Biram Ndeck Ndiaye, quant à lui, s'est dit satisfait de voir des militants d'une famille commune et du "Benno" se trouver politiquement. Aussi de la démarche surtout quand on sait qu'elle était une dynamique pour laquelle il s'était investi. D'abord en allant voir les uns et les autres parmi les différentes sensibilités, aussi en leur tenant toutes un langage de réconciliateur. « Nous sommes en coalition et nous devons tous comprendre que pour qu'une coalition soit forte, elle doit se munir de maillons forts. Un enseignement que notre leader à nous tous, Ousmane Tanor Dieng, nous a légué. Nous sommes par contre contents que les personnes d'une même famille se retrouvent en toute fidélité derrière Ousmane Tanor Dieng dont le sens de légalité et la loyauté ont fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui.