Ousmane Tanor Dieng, le président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et maire de la commune de Nguéniène, a présidé un atelier de capitalisation et de partage d'expériences autour de la fiscalité locale menée par sa municipalité, tenu dans la localité de Mbodiène.

La démarche citée, fruit d'une action dite pilote, a révélé une amélioration du recouvrement des taxes municipales sur une période allant de 2014 à 2017. La performance ainsi citée, peut connaître une évolution en hausse avec l'intégration des recettes du foncier bâti. Selon la note de cadrage de la rencontre, la fiscalité locale constitue un enjeu vital pour la commune de Nguéniène.

L'atelier a regroupé les maires de Joal-Fadiouth, de Ndande et de Diofior, en plus des chefs de service du Trésor et du Centre des services fiscaux de Mbour. Il a révélé le bond de Nguéniène perceptible dans les taxes recouvrées dans le marché hebdomadaire allant de 200 000 francs. L'initiative est le reflet d'un partenariat entre ces derniers.

Le maire de Nguéniène a salué la coopération avec la ville française de Benwhir et l'Institut pour la recherche et le développement (Ircod). La démarche a permis grâce à cette coopération le recrutement d'un consultant et d'un agent chargé du recouvrement de la fiscalité locale. Le partage de l'expérience de Nguéniène, selon lui, est à dupliquer pour un large partage. Il n'a pas manqué de faire part de sa volonté de partager la réflexion sur les expériences fiscales évoquées lors des discussions.

Sur les niches de recettes échappant encore à la commune, il a évoqué l'imposition dans le secteur de la pêche et les retombées des taxes, des redevances sur l'eau et l'électricité. Beaucoup de maisons et villas en bordure de plage dans la zone de Mbodiène échappent, selon la commune de Nguéniène à la fiscalité. Les antennes des opérateurs téléphoniques comme Tigo sont aussi ciblées pour être des niches de recettes.