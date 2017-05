Sénégal: Thiès - Air Liquide veut faciliter l'accès à l'oxygène médical

communiqué de presse

Dakar — Air Liquide a inauguré lundi, à Thiès, la première Maison Oxygène, "lieu central de l'offre Access Oxygen qui vise à rendre accessible l'oxygène médical pour les petits postes et centres de santé".

La Maison Oxygène est "le premier niveau d'accès à la santé des patients vivant dans les zones péri urbaines et rurales dans les pays émergents", explique un communiqué de presse.

"Déployée à Thiès, Access Oxygen sera disponible à terme dans tout le Sénégal. Ce projet s'inscrit dans la démarche Inclusive Business du Groupe", poursuit le texte.

L'offre Access Oxygen est basée "sur une prestation complète permettant aux petites structures de santé de bénéficier du matériel et des services nécessaires pour mettre en oeuvre des oxygénothérapies dans le cadre de traitement de pathologies aiguës."

"Cette solution inclut notamment une source d'oxygène mobile en cas de transfert du patient à l'hôpital ainsi qu'un programme de formation et de maintenance pour le personnel soignant."

Access Oxygen s'appuie sur une application digitale spécialement conçue pour les médecins et infirmiers de ces petites structures de santé. Celle-ci a pour objectif de les accompagner dans leur prise de décision pour une mise ou non sous oxygène d'urgence d'un patient, adulte, enfant ou nourrisson, et leur permet de créer un premier niveau de dossier patient.

Les équipes médicales et techniques des structures de santé du Sénégal bénéficient de formations, à la Maison Oxygène. Animées par un intrapreneur Air Liquide, ingénieur biomédical, cet interlocuteur unique des centres et postes de santé pour la problématique oxygène médical assure également le suivi et la maintenance des équipements pour garantir sécurité et fiabilité au patient.

La région de Thiès compte plus de 140 petites structures de santé permettant à une population de plus de 1,4 million d'habitants, même les plus pauvres, d'avoir un accès de proximité à des soins et à des médicaments.

Faute d'offre adaptée, ces structures n'ont aujourd'hui pas accès à l'oxygène médical, pourtant essentiel dans le traitement de pathologies respiratoires et cardiaques et dans la lutte contre la mortalité infantile et maternelle.

