Burundi: Education - « J'ai refusé de donner des points gratuits et j'ai été viré »

Les parents devraient aussi prendre leurs responsabilités. S'ils se rendent compte que l'école que leurs enfants fréquentent déforme au lieu de former, qu'ils la changent ! L'inspection, quant à elle, doit rester vigilant et prendre des mesures aussi rapidement que possible pour ces établissements. Comme le ministère a fait pour les écoles à faible rendement dernièrement, il faut qu'il le fasse aussi pour ces écoles qui dérapent. Les élèves doivent à leur tour savoir qu'amasser les chiffres dits « points » ne signifie rien dans leur vie. Ce qui importe, c'est ce qu'ils auront dans la caboche.

L'éducation est un domaine clé dans l'avenir d'un pays. Echouer à harmoniser ce domaine signifie semer la médiocrité, l'ignorance, bref, massacrer le pays à court et à long terme. Imbuto itewe niyo imera (On récolte ce qu'on a semé,ndlr), dit-on.

Donc ce jour-là, il venait d'être viré en bonne et due forme parce que les élèves ne réussissaient pas dans son cours. Il avait refusé de donner gratuitement des points (comme recommandé par le directeur de l'école) à des élèves « qui ne savaient rien » et surtout, qui n'avaient pas la volonté d'apprendre. Pour la direction de l'école, Adolphe était le danger, car, les enfants risquaient de changer d'établissement au profit d'un autre avec moins de rigueur. Il fallait donc qu'ils se débarrassent de ce jeune aux visées autres que lucratives.

Copyright © 2017 YAGA. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.