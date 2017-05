Burkina Faso: Opération de charme pour Abdoul service international auprès des Burkinabé de Bruxelles

La société immobilière Abdoul Service international, a rencontré dimanche 14 mai 2017 à Bruxelles, plusieurs dizaines de Burkinabè à qui elle a proposé ses offres en matière foncière et immobilière.

Celui qui dort sur la natte d'autrui, dort par terre !Les Burkinabè vivant dans la juridiction de Bruxelles notamment en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Grande Bretagne sont plus que prévoyants.Sachant que le morceau de bois a beau séjourné dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman, ils entendent investir dans leur Faso natal. Et dimanche 13 mai dernier, Abdoul Service international, une des 200 sociétés immobilières privées que compte le Burkina Faso est venue à Bruxelles proposé ses offres en matière foncière et immobilière à ces compatriotes qui se sont grandement mobilisés à cette occasion.

Cette société de droit burkinabè créée en Côte d'Ivoire en 2012 par un jeune burkinabè Abdoul Ouédraogo propose des terrains nus viabilisés et des villas de plusieurs standings à ses clients.Au cours de sa séance de marketing commercial, le chargé de communication de Abdoul Service international Jacob Barry, chef adjoint de la mission a présenté sa société comme étant l'une des rares entreprises immobilières sinon la seule dans le pays à disposer de sites dans cinq lieux différents à Ouagadougou et ses environs. Il s'agit notamment des sites de Saaba (est), Boassa, Zagtouli (ouest), Ouaga2000 (sud) et Silmiougou (nord-ouest). La société dispose également d'un site à Bobo Dioulasso et est également présente en Côte d'Ivoire, au Mali, au Gabon et à Houston aux Etats-Unis.

Il a indiqué le processus par lequel cette société arrive à acquérir des terrains et souligné que les constructions font l'objet de contrôle du ministère de l'Habitat. M. Barry a aussi indiqué que de grandes entreprises publiques ou parapubliques «séduites» par ses réalisations ont commandé à travers les mutuelles de leurs personnels des «centaines de villas».

Selon M. Barry, Abdoul Service international vend ses terrains nus viabilisés à 19.500 et 22.000 francs CFA le mètre carré. Quant à ses logements, ils sont de plusieurs standings dont les prix varient de 9,5 millions de francs CFA pour les logements sociaux (deux chambres et un salon extensible non finic'est-à-dire sans le plafond, les carreaux, etc.) à 45 millions de francs CFA pour les villas de trois chambres, prêtes à habiter. Les terrains bâtis ou non sont de 240 à 600 m2. Selon M. Barry, Abdoul Service permet également à ses clients de choisir et/ou de proposer leurs propres plans architecturaux.

Abdoul Service réalise tous les grosses œuvres liées en ouvrant les routes, les caniveaux et en en reliant ses logements aux réseaux de l'ONEA et de la SONABEL. Quelques 1,5 milliards de francs CFA ont déjà été déposés à la SONABEL pour lui permettre de mettre l'électricité dans ses sites.

Quant aux modalités de paiement, la société doit percevoir 60% du coût du logement. Ce versement permet au client d'avoir déjà les clés de son bien ou de disposer de son terrain nu à bâtir. Le titre foncier de l'un ou l'autre bien ne lui est remis qu'après versement des 40% restants sur une échéance maximale de neuf mois. Mais ces modalités de paiement peuvent faire l'objet de négociations au cas par cas.

M. Barry a également indiqué que Abdoul Service permet aux clients ou à leurs mandats de visiter le terrain et de suivre les travaux de construction de leur logement depuis le débroussaillement jusqu'aux finitions. La société est également prête à reprendre les travaux qui seraient mal exécutés.

Les Burkinabè qui se sont massivement déplacés à la Salle Arebberg de Pianofabrik situé dans le quartier Saint-Gilles de Bruxelles ont interrogé les représentants de la société Abdoul Service sur les banques européennes avec lesquelles elle travaille, la garantie sur la qualité du bien, les possibilités de réclamation en cas de litige, la loi à laquelle ils seront soumis pour le règlement des litiges. A la question de savoir, si Abdoul Service peut construire une maison sur un terrain appartenant à un client qui le souhaiterait, M. Barry a répondu par la négative. «Abdoul Service n'investit que sur les terrains qu'il a acquis lui-même», a-t-il indiqué.

D'autres ont également voulu savoir si Abdoul Service est à jour vis-à-vis du fisc du Burkina Faso. Oui, a répondu M. Barry, battant visiblement en brèche, un récent rapport parlementaire qui met en cause plusieurs sociétés immobilières.

Dans un film sur la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE), Abdoul Service s'est présentée comme une entreprise qui réalise beaucoup d'œuvres sociales: aides offertes à des hôpitaux, dons de vivres à des personnes indigentes, construction de forages d'eau pour des villages, dons de couchettes à des populations vulnérables, soutien d'artistes-musiciens dans le cadre de la réalisation de leurs albums, etc.

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès des Royaumes de Belgique, des Pays-Bas, du Grand-Duché du Luxembourg, du Royaume Uni d'Irlande et l'Irlande du Nord par ailleurs représentante auprès de l'Union européenne, Mme Jacqueline Marie Zaba/Nikiéma, a félicité la société Abdoul Service qui a pris l'initiative d'envoyer une équipe à Bruxelles pour proposer ses offres aux compatriotes de sa juridiction. Elle a salué leur grande mobilisation, preuve qu'ils veulent investir dans leur pays et songent à revenir un jour pour participer à la construction de la Nation nanties de leurs expériences diverses.

«Je voudrais vous dire de ne pas décevoir toutes ces personnes qui ont répondu à votre invitation. Ce sont des gens qui ont parfois bataillé dur pour intégrer la société ici. Ils travaillent très durs pour pouvoir investir au pays.Il ne serait pas bon que vous les déceviez après qu'ils vous ont fait confiance en vous confiant leurs économies», a plaidé Mme Zaba.

Bruxelles, était la dernière étape d'une tournée européenne de la société Abdoul Service qui a conduit ses mandants à Paris et à Milan.