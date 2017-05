Cameroun: La communauté Foto de Bonaberi accueille Elangue Koum Frédéric Amont

Le premier magistrat de l'arrondissement de Douala 4ème a été triomphalement reçu à Mabanda bloc 8,13 mai dernier par le chef de la communauté Foto-Dshang-Menoua.

Une visite guidée entreprise depuis début 2016 qui a permis au maire de la commune de partager le quotidien des populations de Bonaberi. Une population cosmopolite, composée de plusieurs ethnies et en majorité les ressortissants de l'ouest dont les foto-Dshang-Menoua. Arrivée à Bonaberi vers1937, les Foto se retrouvent à Mabanda et grand hangar. Le chef de cette communauté dans son discours de circonstance a remercié le maire pour ses nombreuses réalisations à Bonaberi où il a fait construire les ponceaux et la réhabilitation des routes. Le chef Foto Dshang Menoua profitant de la circonstance, a soumi quelques doléances au maire, dont le recrutement des jeunes foto pour le stage de vacances et le recrutement des jeunes diplômés dans les entreprises. Et en contre partie, il a demandé à toute la communauté de voter pour le maire lors des municipales de 2018. Les danses traditionnelles ont apporté une coloration particulière à la cérémonie.

Depuis la création de la commune d'arrondissement de Douala 4, en 1987, Elangue Koum Frederic Amont est le tout premier maire à faire le tour du propriétaire pour échanger avec les familles.

Le maire a fait de la réhabilitation des routes et de la construction des ponceaux son cheval de bataille et compte sur ces populations pour briguer un deuxième mandat. Comme développement le maire a fait le choix des quartiers les plus difficiles pour éradiquer le problème des routes. selon Elangue Koum Frédéric Amont, les populations desdits quartiers ont aussi besoin de vivre dans un environnement saint.

Le premier magistrat de l'arrondissement de Douala 4ème, contrairement aux autres hommes politiques et à certains de ses camarades du Rdpc, n'attend pas le jour du marché pour nourrir les poules. Il va de quartiers en quartiers pour échanger avec ses administrés. A travers ses discours, le maire inculque les valeurs citoyennes et promeut la cohésion sociale. Fier d'être proche des populations, le maire s'est ouvert à la communauté Foto qui n'a pas pu caché sa satisfaction. Au terme de la cérémonie, le maire a remi en guise de soutien 500 000 Fcfa séance tenante aux associations féminines et masculines pour la construction des foyers Foto.