Cameroun: Musique - Frisson le « Boko Haram » sur les routes du pays

L'artiste culte de la diaspora se dévoile à travers une tournée spectacles sur les terres de son pays d'origine qui débute d'ici fin mai 2017.

L'occasion de cette tournée donc le calendrier sera déroulé lors d'un dîner de presse à Douala est de mettre à l'honneur galette musicale intitulée "1".

Après de nombreux spectacles et des émissions radios télévisées en Europe et au Canada. Désormais voici la tournée de Frisson au Cameroun. L'ambiance risque bien d'être survoltée, puisque le spectacle proposera de vivre son répertoire musical riche et varié. Le chaud sera construit autour de clips cultes, d'images, de danse et même de karaoké géant. "1" est un album makossa électrique qui vous téléportera vers les sensations fortes.

"Je suis prêt. Ce rendez-vous avec Frisson est dans la logique des choses, c'est un retour aux sources, et le dîner de presse pour présenter son nouvel album qui se porte très bien en Europe, annoncer la tournée nationale et dérouler son calendrier est une bonne initiative de sa part. J'ai hâte" a confié l'animateur radio et présentateur promoteur de l'émission de téléréalité "Yani africa", Olivier Dyl, lors d'une interview accordé à la presse.

La tournée de Frisson démarrera à Douala par un dîner de presse avec les professionnels de médias et les promoteurs culturels, avant de parcourir les autres villes du Cameroun. Les titres, " Regretter ", " Frisson", "Boko haram" ou encore "Kamer", résonneront pour le grand plaisir des spectateurs.

Avec ses rythmes " chaloupés et endiablés" pour le paraphraser, l'artiste vous balade dans univers musical propre à lui. Un cocktail de makossa savamment cuisiné pour des mélomanes. Frissson est une véritable bête de scène, on pourrait aussi le décrire comme un caméléon qui s'inscrit dans la lignée des grands et souhaite toucher toutes les générations de mélomanes avec sa voix perçante, ses messages profonds et surtout son engagement dans la lutte contre l'inégalité et l'injustice sociale qu'il contribue à défendre au quotidien.