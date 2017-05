Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales - L'étape des combinaisons commence au sein des groupements politiques

Le premier tour des élections législatives et locales est fixé au dimanche 16 juillet sur l'ensemble du territoire national. Dans les états-majors et au sein des groupements politiques, l'heure est à l'élaboration des stratégiques et des combinaisons « gagnantes ».

Les partis et groupements politiques, toute obédience confondue, sont en train d'élaborer des prélistes de leurs candidats à ces deux échéances électorales.

En référence aux scrutins passés, au sein de la majorité présidentielle, par exemple, les possibilités des combinaisons ou des stratégies sont multiples. Une formation politique du même groupement a la possibilité de céder une circonscription électorale à un candidat d'un parti frère qui y est plus côté.

De la même manière, le candidat d'un parti allié plus adulé par les électeurs dans une circonscription électorale donnée pourrait choisir comme suppléant un membre d'un parti de son groupement politique.

A l'issue de ces combinaisons, on enregistre très souvent beaucoup de mécontents lorsque l'arbitrage n'est pas bien fait. Le secrétaire général du Club-2002, Parti pour l'unité et la République (parti de la majorité présidentielle), Juste Désiré Mondelé avait dénoncé cette forme d'injustice dans nos colonnes, lors d'une interview exclusive.

C'est entre autres ce qui justifie l'annonce de sa candidature dans la première circonscription électorale de Ouenzé face à Pierre Ngolo du Parti congolais du travail (PCT), formation locomotive de la majorité présidentielle.

A travers le pays, les cas de ce genre sont nombreux. Les dirigeants des plateformes politiques sont ainsi interpellés afin de procéder à l'élaboration des combinaisons politiques plus consensuelles, plus équitables et moins frustrantes.

Il y a quelques jours, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social de Jean Marc Thystère Tchicaya venait de valider les prélistes de ses candidats aux prochaines élections dans les départements de Pointe-Noire et du Koulou.

Le bureau politique de ce parti attend, comme l'a signifié son président, les résultats du comité d'investiture du PCT pour les éventuels arbitrages à Pointe-Noire et dans le Kouilou. C'est dire combien les partis politiques accordent de l'importance à ces combinaisons « gagnantes ».

On espère qu'au sein des formations politiques de l'opposition, les combinaisons se passent de la même manière parce que le Congo aspire à une démocratie consensuelle et apaisée.