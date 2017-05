Congo-Kinshasa: Santé - Une équipe d'experts à Likati pour organiser la riposte contre Ebola

La durée d'incubation, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'infection par le virus et l'apparition des premiers symptômes, varie de deux à vingt-un jours. Tant qu'ils ne présentent pas de symptômes, les sujets humains ne sont pas contagieux. Les premiers signes sont une fatigue fébrile à début brutal, des douleurs musculaires, des céphalées et un mal de gorge. Ils sont suivis de vomissements, de diarrhée, d'une éruption cutanée, de symptômes d'insuffisance rénale et hépatique et, dans certains cas, d'hémorragies internes et externes par exemple, saignement des gencives, sang dans les selles.

A Kinshasa, toutes les batteries sont mises en marche pour endiguer le plus vite que possible cette maladie grave. Des sources proches du ministère de la Santé publique, l'on apprend qu'une équipe d'experts congolais, à la quelle se joint des partenaires, se rendent sur place.

