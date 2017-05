Congo-Brazzaville: Des Congolais de France candidats à l'investiture du PCT pour les législatives

Mus par leur amour du pays et inspirés par l'élection du jeune Emmanuel Macron à la présidence de la République française, trois jeunes quadras de la diaspora, membres de la Fédération PCT France-Europe, ont décidé de se présenter aux élections législatives, sénatoriales et municipales dont le premier tour doit se tenir le 16 juillet prochain. Leurs candidatures vont être examinées par la commission d'investiture du PCT.

Loin des yeux mais pas loin du cœur ! Ils sont neufs au total, ces Congolais de France, membres du PCT, qui veulent solliciter les suffrages de leurs compatriotes pour le scrutin du mois de juillet. Trois d'entre eux, chacun candidat dans la circonscription d'où il est natif, ont tenu à présenter à la presse les raisons qui les poussent à vouloir briguer un mandat et leurs projets de société : Espérance Ngassaki Kodia; Casimir Bathia et Parfait Mambou Kibinda.

Espérance Ngassaki Kodia, administrateur réseau chez BNP Paribas et secrétaire chargé de l'organisation et de la formation politique à la Fédération PCT-France, souhaite se présenter à la députation dans la 3ème circonscription de Talangaï. « Cette circonscription a besoin d'un homme de combat », affirme-t-il. Il ajoute, « je veux donner un nouveau souffle à la circonscription ». Espérance Ngassaki Kodia entend pendant sa mandature faire de l'éducation sa priorité car « une population éduquée est capable d'accélérer le développement de son pays ».

Professeur de l'Académie de Versailles et responsable associatif, Casimir Bathia vise l'investiture du PCT à la fois pour la députation et pour les locales de Boko-Songho, dans le département de la Bouenza. Le candidat assure : « le PCT a besoin de jeunes et de sang neuf, j'espère être parmi ceux-là ». Casimir Bathia bénéficie d'un fort ancrage dans la localité qu'il souhaite conquérir, puisqu'il y a organisé de nombreuses missions médicales par le passé. Mais il souhaite aller plus loin dans son engagement au service des populations. « Il est temps pour moi de rapatrier au pays le capital professionnel acquis en France en termes de réseaux et de relations », estime l'aspirant député. Notant que Boko-Songho « est un territoire délaissé », Casimir Bathia se propose d'« insuffler une dynamique pour le décollage de la région » en étant une interface pour les ONG et les sociétés souhaitant y développer des projets.

Parfait Mamabou Kibinda, ingénieur industriel et conseiller municipal Les Républicains de Vezin-le-coquet en France, veut quant à lui être le candidat de la circonscription de Mvouti 1 dans le département du Kouilou. Il affirme vouloir apporter ses compétences acquises en France dans la gestion d'une commune au service de ses futurs administrés congolais. « J'aimerais agir pour la rénovation de notre pays », confie-t-il. Parfait Mambou Kinbinda veut déployer notamment deux projets au profit des populations. Tout d'abord, la création de la première compagnie de transport par bus inter-urbain qui desservira, au départ de Dolisie, les localités de Sibiti, Bambama, Mossendjo, Makabana, Mbinda. Trois bus ont déjà été achetés à l'Etat français et à terme, le futur député compte créer 200 emplois pour opérer une quinzaine de bus. Le second projet est la création d'une coopérative agricole afin de permettre aux exploitants de peser sur les prix et de faire face aux aléas climatiques.

Soulignons que la commission d'investiture du PCT doit procéder au choix des candidats d'ici à quelques jours.