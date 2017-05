Tunisie: Un label pour mieux vendre au Japon

L'impression d'avoir tout oublié la veille du bac. Il arrive que des candidats fondent en larmes et perdent… Plus »

Cette prospection a abouti à des résultats satisfaisants ayant trait notamment au conditionnement et à la logistique de transport pour l'acheminement du produit au Japon. Ces deux éléments sont très importants dans le processus de production et de mise sur le marché et toutes les dispositions doivent être prises en vue d'assurer une production répondant aux aspects qualitatif et quantitatif.

Les résultats du projet de coopération tuniso-japonais «Satreps», intitulé «Valorisation des bioressources en milieux arides et semi-arides pour la création de nouvelles industries» montrent que l'huile d'olive tunisienne sur la base d'une variété d'oliviers, contient une forte teneur en antioxydants, antiallergiques ou en molécules qui peuvent contribuer à la lutte contre certaines maladies cancéreuses. Mieux vaut prévenir que guérir dans le domaine de la santé en optant pour des produits sains et réparateurs.

Les vertus de l'huile d'olive sur la santé ne sont plus à démontrer. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que les consommateurs, jeunes et adultes, assaisonnent ce produit dans tous les plats.

Au fil des ans, l'huile d'olive locale a acquis une réputation au niveau international et particulièrement en Europe qui consacrait un quota d'exportation pour ce produit avec des avantages préférentiels. Au cours des dernières années, certains pays asiatiques ont découvert les vertus de notre huile d'olive et ont exprimé, eux aussi leur intérêt.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.