Tunisie: La victoire du cran

Stade Hmaïed El Moujahid à Menzel Abderrahmane. Pelouse en bon état. Assistance nombreuse. Temps beau. Arbitrage de M. Karim Khémiri.

CAB bat l'UST 2 à 0. (1-0 à la mi-temps). Buts de Hamza Jlassi (45' s.p.) Med Habib Jabeur (74'). Expulsions de Seïfallah Hosni (CAB) et Hamdi Msakni et Hamdi Ben Aziza (UST)

CAB : H. Kasraoui, Med Habib Jabeur, Marwen Tej, Hosni, Mehdi Ressaïssi, B. Saïdani, Hamza Jlassi, Ben Wannès (Mejri 48'), Jassem Hamdouni (Fadi Ben Choug 87'), Firas Belarbi, Jacques Medina (Ben Sghaïer)

UST : Naïm Mathlouthi, Karim Makni, H. Abdeljabar, Khalil Sassi, El Hédi Kalfa, Oussama Omrani, Msalmi, Sofiène Hichri, Med Ben Aziza, Med Soudani, Seïfeddine Jerbi (O. Aloui 68')

Rétrogradés à la 4e place, ex-aequo avec l'ASM pour les raisons que l'on sait, les Cabistes étaient dans l'obligation de gagner devant l'UST pour assurer leur maintien parmi l'élite. Vaincre et attendre les résultats des autres matches était le mot d'ordre dans le camp cabiste. Seulement en face, l'adversaire, l'UST, venait de jouer pour le même objectif : la victoire, rien que la victoire !

C'est dans ce contexte «électrique» que la rencontre débute entre Nordistes et Sudistes. Et comme on s'y attendait, les Cabistes se sont rués d'entrée dans le camp adverse, question de prendre immédiatement un ascendant moral. En effet, dès la 3', Jacques Médina voit son tir contré à l'intérieur des 16 mètres alors qu'il se trouvait dans une bonne position de se distinguer.

Plus le temps passe et plus la domination «jaune et noir» devient nette, mais sans pour autant créer des opportunités décisives. En face, on ne reste pas les bras croisés, on veille au grain et on se permet de mener des contres dangereux, notamment par l'intermédiaire de Jerbi (17').

Les locaux répliquent tout de suite après par Ben Wannès qui décoche un tir de près des 20 mètres que Mathlouthi intercepte facilement (19'). La latéral droit Yeken effectue un centre du côté droit sur lequel Belarbi se détend, mais sa reprise passe légèrement à côté (23'). Les Cabistes ne desserrent pas l'étau sur leurs vis-à-vis, mais pèchent par précipitation. N'est-ce pas Belarbi ?

Il faut reconnaître que le jeux se fait trop lâché, ce qui ne permet pas de construire des actions successives susceptibles de déstabiliser l'arrière garde de l'UST qui se défend tant bien que mal.

A force de subir le jeu dans sa zone, elle finit par commettre la faute quand Jassem Hamdouni reçoit une passe lumineuse de Belarbi et se fait crocheter par Omrani, le penalty discutable crée la confusion et des palabres, ce qui pousse l'arbitre à expulser Seifallah Hosni (CAB) et Hamdi Msalmi (UST).

Mais Jlassi, chargé d'exécuter la sentence ne laisse pas échapper une aussi belle occasion pour donner l'avantage aux siens (45'), et c'est sur ce score de 1 à 0 en faveur des Nordistes que s'achève cette première période qui ne rentrera pas dans les annales.

Habib Yeken, une classe au-dessus

La 2e mi-temps reprend avec une UST décidée à remonter la pente, comme en témoigne cette jolie frappe de Makni qui oblige Kasraoui à détourner en corner (48'). Les visiteurs se lancent carrément à l'attaque. Sentant le danger, l'entraîneur Dridi remplace Médina par Ben Sghaïer et Ben Wannès par Mejri.

Continuant sur leur lancée, les Tataouinis obtiennent un coup de pied bien placé sur la ligne des 16 mètres que Soudani frappe au-dessus (55'). Il est imité par Khalfa deux minutes plus tard mais là Kasraoui repousse en corner (58').

La réaction cabiste est violente puisque Ben Sghaïer manque une occasion en or en frappant sur la barre transversale, le ballon revient dans l'aire de jeu et est repris au-dessus par Belarbi (61'). Le match s'anime quelque peu et devient plaisant à regarder mais la concrétisation fait défaut jusqu'ici.

Mais comme le CAB n'est toujours pas à l'abri d'une surprise désagréable, le jeune Yaken effectue une longue chevauchée après avoir mis dans le vent Omrani et se présente seul devant Mathlouthi pour le battre de près (74'). Dans la lancée, Ben Aziza écope un 2e carton jaune, synonyme d'expulsion (76').

La partie tourne alors à l'exhibition avec un CAB qui domine et une UST qui ne sait plus à quel saint se vouer, le moral à plat.

Et deux à zéro, ce n'était pas cher payé au vu des nombreuses occasions de buts manquées par Maher Ben Sghaïer. Malgré les cartons rouges distribués par le referee Karim Khémiri, le match s'est déroulé dans l'ensemble dans une ambiance connecte.

Le CAB a sauvé se saison en évitant de se trouver dans le bas du classement et jouer le barrage alors que l'UST aura tout le temps, la saison prochaine, pour revenir parmi l'élite...