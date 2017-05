Tunisie: Capital pour l'accession !

Outre ce grand format, les Bleus de Monastir, désormais leaders, accueillent le SAMB, un adversaire encore en course pour jouer les barrages ; mais quelque peu inconstant volet rendement et résultats. Franchement, on voit mal les Usémistes marquer le pas si prêt du but.

Nul doute que les hommes de Lotfi Rhim sauront enchaîner et garder la main. Ils compteront encore sur leurs tauliers que sont Walid Hicheri et Zied Soussi pour forcer la décision. Enfin, AS Djerba-SC Ben Arous ne devrait pas nous valoir de sensations fortes ni de frissons. Les deux clubs ferment la marche et sont irrémédiablement condamnés à jouer en D2 la saison prochaine.

Programme

Stade Tunisien-Club O. Médenine

Union S. Monastirienne-S.A. Menzel Bourguiba

A. Sportive de Djerba-SC Ben Arous

Coup d'envoi à 15h30.

Classement

Points

1- Union S. Monastirienne 19

2- Stade Tunisien 18

3- Club O. Médenine 15

4- S.A. Menzel Bourguiba 10

5- SC Ben Arous 4

6- A. Sportive de Djerba 2