Tunisie: On attend toujours le déclic !

Encore deux matches à jouer en championnat. L'USBG affrontera cette fois le CA, un autre poids lourd et elle sera privée du soutien de son public puisque la partie se déroulera à huis clos. Khatoui s'est mis au travail pour que l'équipe soit à jour, aujourd'hui, au stade 7-Mars de Ben Guerdane . Elle devrait garder le rythme de la compétition afin de réaliser un exploit face à l'EST, en Coupe de Tunisie.

La dernière défaite fait déjà partie du passé. Désormais, séances d'entraînement ordinaires avec des exercices physiques et tactiques sont quotidiennement au menu. Les joueurs sont tous présents. Le volet mental n'est pas en reste. Tout le monde à Ben Guerdane ne pense qu'à la coupe. Occasion historique qui permettrait à l'USBG de se qualifier en finale.

Mais avant cela, il faudrait sortir indemne, cet après-midi, face au CA. Il faut dire que l'USBG n'a marqué aucun but jusqu'à présent. On attend le déclic. Il est quand même temps pour coéquipiers de Boufalgha de trouver le chemin des filets de l'adversaire. Un résultat positif sera bon pour le moral et lui redonnera confiance.

La formation qui sera alignée ne différerait pas trop de celle qui a donné la réplique à l'EST. C'est dans la cage que Ben Chaâbane pourrait suppléer Charfi. Dans le compartiment défensif, les mêmes Boufalgha, Koulibaly, Abbès, Hassine et Zahou seraient reconduits. Le milieu serait animé par Koissy, Mida, Darragi, et l'attaque serait confiée au duo Samti et Khéfifi.

Cela n'empêche que Herbaoui, Chaïbi, Jaziri et Jilani Abdeslem pourraient être incorporés en cours de jeu.