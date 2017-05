Tunisie: Crise identitaire

Personne n'est exempt des dérapages. Les responsabilités sont multiples et à tous les niveaux de la structure sportive... On ne prend pas suffisamment conscience des priorités et des alternatives du sport tunisien.

On n'évalue pas à leur juste valeur les stratégies et les méthodes à mettre à exécution. Il y a lieu de s'inquiéter à la vue de l'incapacité des différents acteurs à redonner au sport sa place de prédilection. Nous vivons aujourd'hui la perte non seulement d'un statut, d'un rang, d'une vocation, mais aussi des prérogatives, de programmes et d'idées susceptibles de faire avancer les choses. Les problèmes, les défaillances concernent des noms, des aptitudes et des compétences . . .

Le contexte actuel résulte d'une conjonction de facteurs collectifs et individuels. C'est tout le sport tunisien qui traverse aujourd'hui une crise identitaire. Il subit une crise multiforme de résultats, de gestion et de compétence. Une crise qui a pour manifestation majeure un dépérissement pluriel.

Paralysés dans tout ce qu'ils ne cessent d'entreprendre, les différents acteurs, essentiellement le ministère de tutelle, laissent de côté toutes les vertus sportives, celles qui font les grands sportifs, mais aussi les grands responsables. Celles qui favorisent les performances, les exploits et les consécrations...

Le problème ne concerne pas seulement les sportifs. Les responsables en assument forcément une grande partie. D'ailleurs, la plupart n'assument pas leur rôle. Ou encore, ils n'ont point l'aptitude et surtout les arguments pour trancher. Il y en a même ceux qui ont trop à faire avec leurs propres défaillances pour s'occuper de celles des autres.

Evidemment, personne n'est exempt des dérapages. Les responsabilités sont multiples et à tous les niveaux de la structure sportive. Il serait aisé de se focaliser sur une discipline incapable d'atteindre le palier escompté. Ou encore sur un ou des sportifs qui touchent aux limites de leurs aptitudes. Mais la situation actuelle du sport aurait dû générer une prise de conscience collective, souder, solidariser, hybrider.

Au lieu de cela : on se rétracte, on se replie, on se dissocie. La division s'impose à l'union, on se réfugie derrière les faux arguments, les justifications erronées et trompeuses. On a droit d'aspirer à un sport fait d'idées et de projets. Loin des considérations et des enjeux personnels. Mais le rêve a volé en éclats. Il a cédé la place à l'incertitude, aux manquements, au désespoir. L'avenir est devenu inconnu, angoissant...

Cela dépasse largement le débat autour des résultats qui arrivent de plus en plus à maquer. Cela dépasse aussi le mode de préparation au quotidien et à long terme pour toucher la raison d'être d'un sport rongé par le doute, les polémiques et les dénigrements. Cela va enfin au-delà de ce qui est permis. Des lignes rouges à ne pas dépasser.

A défaut d'évaluation et de rebondissement à temps et au moment opportun, on ne mesure plus l'énormité du fossé qui sépare les responsables d'aujourd'hui de ceux qui avaient fait l'histoire et le bonheur de sport tunisien.

Le manquement et le gâchis prennent d'autres significations lorsque nous entendons, à peu près in extenso, le même discours, la même démagogie. A chaque fois, l'on se demande quels arguments l'on va nous réserver dans les jours à venir.

On sait toutefois que l'enlisement est collectif. Partagé. On se résigne à une plateforme minimale qui est loin de satisfaire les véritables besoins. Les conséquences des dérives sont de plus en plus contraignantes. La politique adoptée y est dessinée de façon paradoxale. Voire aberrante !...