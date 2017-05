Ile Maurice: Supplementary Appropriation Bill - Vifs échanges avec Roshi Bhadain

Une délégation dirigée par Enterprise Mauritius et comprenant 33 entreprises locales dont 31 PME… Plus »

Sunil Bholah a, lui, justifié les dépenses de Rs 2,6 milliards, montant qui sera voté dans la soirée de ce mardi 16 mai. Francisco François de l'OPR a demandé au gouvernement de rassurer les voyageurs concernant la subvention sur le prix du billet d'avion entre Maurice et Rodrigues. Les députés du PMSD et ceux du Parti travailliste n'ont pas participé aux débats.

Lors de son discours, le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, a également pris Roshi Bhadain à partie. Le Premier ministre a rappelé qu'il y a peu de temps, ce dernier défendait la politique gouvernementale sur la Maubank et la BAI. Dans son discours, Pravind Jugnauth a aussi réitéré son engagement de finir une fois pour toutes avec le Build Mauritius Fund.

