Ile Maurice: Vol à Riche-Terre - Les employés d'Engen dans la crainte

Une délégation dirigée par Enterprise Mauritius et comprenant 33 entreprises locales dont 31 PME… Plus »

La Criminal Investigation Division de Port-Louis Nord, sous la supervision du surintendant de police Bansoodeb et de l'assistant commissaire de police Madhow, Divisional Commander of Port-Louis, s'est saisie de cette affaire.

Samedi 13 mai, vers 13 heures, trois individus masqués et armés de sabre ont fait irruption à la station-service. L'un deux a menacé une femme pompiste de 40 ans, la sommant de lui remettre sa chaîne et l'argent qui se trouvait sur elle. Au cas contraire, il l'agressera. La quadragénaire n'a pas eu d'autre choix que de se plier aux exigences du malfrat, pendant que les autres attaquaient sa collègue.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.