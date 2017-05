Tunisie: En toute tranquillité

Stade olympique de Gabès. Temps venteux. Pelouse en bon état. Assistance très moyenne. Arb. Mohamed Chaâbane. SG bat CSHL 2-0, score à la mi-temps 1-0. Buts de Mahmoud (6') et de Hosni (90'+2).

SG : Naouara, Mahmoud, Haj Mabrouk, H. Abbès, Ben Sassi, Cissé, Ragoubi (Msakni), Fouzaï (Traoré), Dramé Mikhaïlo, Hosni, Mansour

CSHL : Mejri, Mhadhebi, Kanzari, W. Bousnina, Khadhari, Onana (Laâdhibi), Ziadi, Zekri, Sassi (Aïssaoui), Zoghlami, Isaka

Pour son dernier match hier à la tête de la «Stayda» avant de rejoindre officiellement le staff technique élargi de l'équipe nationale, Mourad Okbi a réussi à renouer avec le succès de belle manière, aux dépens du CSHL après une plus ou moins longue période de vaches maigres et pas la moindre victoire lors des cinq rencontres de la phase retour du play-out.

Au moment où il a commencé à perdre espoir et ne s'attendait pas à une réaction de ses joueurs, ces derniers ont déjoué tous les pronostics qui les donnaient battus par des «Verts» plus concernés par le résultat et plus déterminés à s'octroyer les trois points et offert à leur coach partant et à leurs supporters un match de qualité ponctué par un succès des plus probants, incontestable et incontesté avec un but d'entrée et un deuxième dans les arrêts de jeu.

6e minute : Ahmed Hosni, cette fois titulaire après avoir joué longtemps les remplaçants, alerte une première fois le gardien Larbi Méjri mais ce dernier réussit à sauver d'extrême justesse en corner. Consécutivement à ce corner, le n°7 gabésien revient à la charge et son tir est cette fois mal repoussé par le portier visiteur et Aymen Mahmoud, l'arrière droit à qui personne n'a fait attention, ne se fait pas prier pour reprendre victorieusement et ouvrir la marque.

Une véritable douche froide pour les hommes de Kamel Zouaghi qui ne sont pas encore entrés dans le match. Les Hammam-Lifois sortirent tout de même rapidement de leur torpeur, multiplièrent les actions d'approche des buts de Naouara et finirent par obtenir un penalty cinq minutes avant la pause pour faute de main en pleine surface de Hachem Abbès.

Un véritable cadeau tombé du ciel à un moment on ne peut plus propice mais lamentablement, Mossaâb Sassi, qui a choisi d'exécuter la sentence, tire en dehors de la cage de Naouara (40').

Un échec qui va un peu déboussoler les coéquipiers de Amor Zekri au point qu'ils n'arrivèrent pas à se créer d'autres occasions aussi nettes et se laissèrent finalement résigner à leur triste sort.

Le deuxième but gabésien, qui est survenu dans la seconde minute du temps additionnel et qui a été l'œuvre du même Hosni reprenant au deuxième poteau une belle passe de Traoré, n'a pas été de ce fait une surprise.

Si le SG, à l'issue de ce résultat, est sûr de terminer premier du groupe avant l'ultime journée, le CSHL, lui, avec 16 points, est plus que jamais menacé par un ASM qui lui rendra visite dimanche prochain et qui, ayant trébuché lui aussi face à la JSK, ne fera pas dans la dentelle pour vendre chèrement sa peau et éviter un faux pas fatal qui pourrait lui coûter la relégation d'office.