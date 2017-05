Tunisie: Le concret, c'est l'efficacité

D'une façon générale, les Foulées du Lac rentrent dans la cour des grands. D'une édition à l'autre, elles font preuve de la régularité et de l'excellence escomptées. Celles qui devraient justement leur permettre d'accéder à un palier supérieur.

Aujourd'hui, les organisateurs sont amenés à exprimer ou à penser à des choses qui ne dépassaient pas au début le stade des rêves. Ce qui semble encore rassurant, c'est que ce genre de rendez-vous est en train de devenir l'un des plus importants leviers de l'athlétisme tunisien. Les principes de base subsistent, les certitudes de toujours encore davantage.

Les Foulées du Lac ont leur propre vocation, leur mode d'emploi. Le concret, c'est l'efficacité.

Dans un paysage sportif souvent passionnant, l'athlétisme est éclairé par le phare de ce genre de manifestations qui rappellent que la course apparaît comme la petite île de réconciliation avec les valeurs sportives, là où l'on respire un air plus léger que dans de nombreux autres sports souvent en proie au doute le plus profond. L'engouement, la compétence, la passion, la volonté, la mémoire y sont forts.

On ne cessera jamais de le répéter: l'évolution de l'athlétisme passe par ce genre de manifestation. Il y a autant de moyens et de ressources pour s'épanouir pleinement dans le sport. Les épreuves de la course à pied parlent d'elles-mêmes. Il s'agit, au fait, d'une perpétuelle quête pour la performance et pour l'exploit. Une conscience au quotidien. Une épreuve où l'on ne doit jamais cesser de faire ses preuves.

La concurrence était de mise. C'est ainsi que Amar Zenaidia de l'Association Sportive Militaire de Tunis a remporté la 13e édition du semi-marathon après avoir parcouru les 21 km en 1h07'36", devançant d'une seconde Wissem Hosni du Club Sportif de la Garde Nationale (1h07'35").

La troisième place est revenue à Tarek Hachani de l'Association Sportive Militaire de Tunis (1h08'15").

Pour ce qui est de la course féminine, elle a été remportée par Mahbouba Belgacem du Club Sportif de la Garde Nationale en 1h28'56", devançant Nada Amri de l'Association Sportive Militaire de Tunis qui a réalisé un chrono de 1h38'25" et Hamida Nefzi (1h47'34").

Ce semi-marathon de 21 km a connu la participation de 1.200 athlètes environ.

Les vainqueurs dans les deux catégories (hommes et dames) ont reçu la somme de 1.000 dinars, les deuxièmes, 800 dinars et les troisièmes, 600 dinars.

Une course pour tous de 5 km a également réuni 1.200 participants de différents niveaux, de Tunisie, d'Algérie et du Maroc.

Le semi-marathon est organisé annuellement par le Rotary Club, dans le cadre de ses actions humanitaires et sociales, qui compte distribuer cette année 20.000 livres aux différentes écoles primaires et collèges dans les régions éloignées et procéder à la mise en place d'une unité de greffe du foie chez les enfants au sein de l'hôpital Béchir-Hamza de Bab Saâdoun.