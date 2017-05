Tunisie: Bassem Belhadj Yahia - La leçon de courage

C'est une nouvelle leçon de patriotisme et de courage de la part d'un brave agent de la Garde nationale qui n'a cessé de confirmer son talent et sa détermination malgré son handicap.

Malgré le fait que c'était sa première participation à l'épreuve du triathlon, composée de trois épreuves d'endurance enchaînées (natation, cyclisme et course à pied), Bassem Belhadj Yahia s'est contenté de la 3e place sur le plan africain et de la 2e sur le plan arabe. Même sa jambe amputée ne l'a pas empêché de se mesurer aux autres sportifs venus de 25 pays différents.

«Je suis fier. Enfin, j'ai réussi pour la première fois à remporter deux médailles lors des championnats d'Afrique et arabe de triathlon, dans l'épreuve handisports, en terminant à la troisième place du classement final de la compétition. Franchement, c'était une nouvelle consécration fortement méritée.

Je pense que ce succès est venu au bon moment pour prouver que même avec une jambe artificielle on est capable de réaliser nos rêves et d'aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de baguette magique pour se distinguer dans ce genre d'épreuves.

Au contraire, il s'agit de l'espoir, de la volonté, du courage et surtout du travail qui porte souvent ses fruits. J'ai oublié mon handicap le jour où j'ai décidé de rejoindre mes collègues commandos antiterroristes.

Après cette performance, je dois continuer à travailler sans relâche», affirme le lieutenant Bassem Belhadj Yahia, à l'issue de sa brillante apparition lors des championnats d'Afrique et arabe de triathlon, dans l'épreuve handisports.

Ambition !

Notre sportif, qui a été sacré en juillet 2016 champion de Tunisie de taekwondo en remportant la médaille d'or dans la catégorie des -83 kg, nous parle encore de ses ambitions : «Nous avons cherché à travers ce genre de joutes africaines à booster et promouvoir davantage les sports individuels en Tunisie et à encourager les jeunes passionnés à pratiquer ce genre de disciplines telles que le triathlon qui est un sport moins populaire que les autres disciplines.

Pour cette raison, nous devons préserver les valeurs sportives et éducatives et penser toujours à promouvoir ce sport et garantir un climat propice pour encourager la pratique sportive».

Connu pour son grand cœur et sa bravoure, l'officier de la Garde nationale Bassem Belhadj Yahia a également organisé plusieurs marches, dont celle en soutien aux martyrs tombés dans l'attaque terroriste de Ben Guerdane, perpétrée le 7 mars 2016 (20 morts).

Il anime aussi des ateliers dans les écoles sur le patriotisme et la lutte contre le terrorisme.