Tunisie: Pas si convaincant...

Mbabane : Sandile, Cotani, Mandla, Wonder, Sabelo, Njabulo, Tony (c), Kabamba, Sandile (Mydo 90'), Sanele, Siphamandla.

CSS : Jridi (c), Mathlouthi, Mahjebi, Meriah, Amamou, Aouadhi, Sokary, Niang (Karoui 66e), Hannachi, Amdouni (Habbassi 75e) et Marzouki.

La note aurait pu être beaucoup plus lourde. Seul Marzouki, dans un de ses essais au but, a pu concrétiser notre supériorité manifeste. Heureusement!», a-t-il enchaîné.

Cette absence de mordant et de souci de bien faire a motivé l'adversaire pour descendre en attaque, et par là menacer à maintes reprises le camp du gardien Rami Jridi, qui est resté toutefois égal à lui-même, s'interposant avec beaucoup de panache et d'adresse aux assauts de l'opposant. Celui-ci a fait montre au cours de la seconde mi-temps de belles choses.

