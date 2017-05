Tunisie: Comment optimiser son cerveau...

L'impression d'avoir tout oublié la veille du bac. Il arrive que des candidats fondent en larmes et perdent même connaissance à la première heure des épreuves du bac. D'autres, le visage livide, la gorge nouée, se bloquent et ont l'impression d'avoir tout oublié et ne se rappellent plus rien. L'angoisse de la page blanche s'installe rapidement.

Ce sont là les pires cauchemars des bacheliers. Mais comment faire pour vaincre la peur et le trac ? Contacté à ce sujet, le psychanalyste et pédopsychiatre Riadh Koubaâ nous explique que le phénomène des fortes émotions est perçu beaucoup plus chez les candidats qui sont anxieux de nature.

La personne stressée veut tout contrôler à la fois, ce qui est quasi impossible du fait que le cerveau des êtres humains fonctionne comme un ordinateur qui se plante lorsqu'on veut accéder à tous les fichiers en même temps.

Le trou de mémoire qui précède les épreuves est généralement dû au stress, il n'est que temporaire, enchaîne notre psychiatre. Il conseille de ne pas paniquer. Au contraire, il faut rester serein et garder son flegme, tout en ayant la confiance en soi. Le stress se dissipera au bout de 20 minutes, rassure-t-il.

Que faire la veille et le jour du bac...

La majorité des spécialistes déconseillent aux bacheliers la révision la veille du bac. C'est contre-productif. Une journée de repos, ainsi qu'une virée avec les amis s'imposent. Surtout prendre l'air et ne pas s'isoler, car cela accentuera encore plus le stress, et ne pas oublier de se coucher un peu tôt pour se réveiller le matin en pleine forme pour les épreuves du bac.

Le jour de l'examen, il vaudrait mieux être bien présent avant l'heure pour décompresser un peu et ne rien oublier (stylos, convocation, carte d'identité nationale). Les téléphones portables étant interdits, il est conseillé de porter une montre pour mieux s'organiser et gérer le temps, conseille Kamel, surveillant dans un lycée de la banlieue. «Un candidat qui se rend compte qu'il a oublié sa convocation et sa carte d'identité», j'ai bien vécu ça, fait-il remarquer.

A la veille du bac, il faut dégager l'anxiété en s'auto-rassurant. Il faut se dire qu'on a bien travaillé et que tout se passera bien, suggère le Pr Riadh Koubaâ. Il faut éviter de dormir tard dans la nuit. Il recommande aux candidats l'exercice de la marche quotidiennement pour bien oxygéner son cerveau et se détendre. C'est le meilleur calmant naturel, confirme-t-il.

Les conseils des professeurs

Avoir un bon planning de révision avec des fiches récapitulatives et bien gérer son temps sont les maîtres mots d'une préparation bien réussie des épreuves du bac. Les longues heures de révision non ponctuées de pause peuvent conduire au surmenage.

Mais attention à la révision en groupe. Elle peut ne pas donner les résultats escomptés lorsque ce groupe n'est pas bien choisi. La période de la révision tournera à la dérive si les éléments du groupe ne sont pas sérieux.

Les professeurs contactés à ce sujet recommandent une bonne gestion de la période de révison. «Préparer son bac commence en fait dès le début de l'année ! Une des recommandations que je ne désespère jamais de répéter à mes élèves chaque année, et ce, depuis déjà vingt ans», témoigne Héla Boukhchana, professeur de mathématiques.

Et d'ajouter qu'il ne faut pas laisser tout au dernier moment, qu'il faut classer ses matières une à une en préparant des fiches de résumés de cours et bien gérer son temps et s'éloigner des veillées tardives. Héla insiste sur une bonne alimentation saine et loin des habitudes fast-food. La révision du bac est la résultante d'efforts fournis durant toute l'année scolaire, conclut-elle.

L'inspecteur de français, Abdelwahed Abdelmlek, conseille aux candidats de «réviser en petits groupes de trois personnes au maximum, se poser des questions à propos de n'importe quelle matière et essayer d'y répondre».

Il faut aussi faire des «devoirs types» donnés au bac pour les sessions précédentes et voir les devoirs et leurs corrigés sur Edunet. De son côté, il conseille aux candidats de bien se reposer le dernier jour et faire une virée dans des coins calmes.

Manger équilibré et faire le plein de vitamines

Indubitablement, il n'y a pas de recette miracle pour le bac, mais durant la période de révision, certains candidats oublient d'adopter une alimentation bien appropriée, note le pédopsychiatre Riadh Koubaâ. Il faut s'abstenir de consommer les sucres rapides pour éviter la fringale de 11h00 le jour du bac, et s'éloigner des bonbons, biscuits, et gâteaux.

Café, thé, boisson au cola, et chocolat au lait sont aussi à écarter. La caféine qu'on retrouve dans ces boissons atténue l'anxiété et provoque des effets secondaires non souhaitables (insomnie, maux de tête, nervosité). «Oui pour le miel et l'huile d'olive», conclut le Pr Koubaâ.

Les nutritionnistes préconisent l'adoption d'une alimentation équilibrée qui peut surmonter la fatigue et le stress. Ils recommandent durant la période de révision de ne pas sauter les repas, de bien consommer les féculents, les fruits, les viandes et les poissons et boire beaucoup d'eau avec la montée de la température.

Des parents bien plus stressés que leur enfant qui va passer le bac, on en a vu beaucoup, ce qui met encore la pression sur le bachelier lui-même et le désoriente lors de la période des révisions.

Aussi, est-il conseillé aux parents de ne pas mettre trop la pression sur leur progéniture lors de la période de révision, et ne pas faire une montagne du bac.