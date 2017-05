Tunisie: Une introspection que devrait mener chacun d'entre nous

En vérité, c'est une autre forme de violence que l'auteur déploie car s'il ne s'agit pas ici d'être pris les armes à la main, c'est de quelque chose d'encore plus terrible que Mohamed-Issa Moaddeb nous parle : creuser dans le passé, pas n'importe lequel, l'Histoire. Et nous savons tous ce que veut dire revisiter les anciennes blessures, les anciennes cassures.

Se battre pour vivre

Dans l'absolu, imaginez quelqu'un d'une lucidité sans bornes qui nous conte ce qui s'est vraiment passé dans les ruines ; les destins brisés, les populations déplacées, les espoirs anéantis... imaginez qu'il parvient à vous faire vivre chaque instant comme si vous y étiez, qu'il vous transmette chaque souffle d'angoisse, chaque mouvement de panique, chaque chute...

Imaginez-vous maintenant dans la peau de l'un des ces harraga qui se lancent vers la mer dans des embarcations de fortune (ou d'infortune), imaginez l'adrénaline, l'immensité des vagues qui grossissent, le froid, l'épuisement, les odeurs, les yeux hagards, le moment où le fétu de paille chavire... Imaginez les premières semaines des Printemps arabes, l'incertitude, l'effondrement des régimes, le chaos...

Car on se rend bien vite compte qu'il est impossible de saisir la portée de ce roman de Mohamed-Issa Moaddeb sans s'imprégner soigneusement de toutes ces variables, sans la mise en facteur de la gamme infinie de sentiments qui convergent vers l'absolue nécessité, non pas le choix, de se battre pour vivre, pour garder la tête hors de l'eau, pour ne pas sombrer corps et biens.

Décodage des vérités hermétiques

Nidhal Fathallah revient après cinq ans d'absence, barbu, vêtu d'un jilbab, retranché dans une ruine en haut d'une colline dans le voisinage de son village natal...

Il est venu là pour fuir, encore... Car, quand sa femme Assia lui ouvre la porte dans la nuit alors que le village sommeille pour ne pas attirer l'attention, il lui apparaît comme l'image de la faillite totale, la banqueroute personnelle de celui qui n'a plus rien dans le sens le plus radical du terme. Comme pour se protéger de cette faillite extrême, elle lui dit des mots brûlants, non pas sur la place qu'il a laissée, mais sur sa propre misère et la survie qu'elle ne doit qu'à «l'usine de sardines».

Nidhal revient à la ruine en haut de la colline et rumine. Il se rappelle cinq ans plus tôt, quand il préparait l'humble embarcation que lui a légué son père, pour exfiltrer les harraga. Il revoit leurs visages ; deux Marocaines, quatre Algériens, deux Egyptiens, cinq Tunisiens, 1.500 dinars par tête en plus de 100 dinars de contribution aux divers, pain, cigarettes de zatla, harissa, sardines...

Et voici le cycle infernal enclenché pour se poursuivre dans les pages haletantes de ce roman sur le non-dit, les problématiques insolubles, le décodage des vérités arabes devenues hermétiques, le dialogue de sourds, les ruminations contre les absents...

Tout est là jusqu'aux chercheurs de trésors par l'invocation des djinns pour décrire ce qui semble d'abord comme la faillite personnelle de Nidhal Fathallah, l'improbable héros du roman, mais qui se cristallise peu à peu dans les esprits comme la banqueroute de centaines de millions de gens classés sous le label caricatural de la nation arabo-musulmane.

Un roman qui dit que cette région est jusqu'à présent imperméable à la civilisation car elle n'est plus créatrice mais consommatrice mais surtout qu'elle s'autodétruit en découvrant qu'elle n'appartient pas à son temps.

Seules quelques toutes petites lumières çà et là présagent quand même que renverser l'ordre des incohérences n'est pas hors de la portée des plus éclairés d'entre nous.

Le doux jihad, 259p., mouture arabe

Par Mohamed-Issa Moaddeb

Editions Zayneb, 2017