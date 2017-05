Burkina Faso: Agression du président de l'AJB - Le MBDHP invite les FDS à plus de professionnalisme

Du nouveau dans l'univers des manifestations de la société civile ! Les 19 et 20 mai 2017, auront lieu les… Plus »

- invite instamment les autorités à tout mettre en œuvre pour faire la lumière sur ces tristes évènements et à prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des organes de presse et des journalistes dans l'exercice de leur profession. »

- invite les éléments des forces de défense et de sécurité à agir avec retenue et plus de professionnalisme dans l'exercice de leurs missions de sécurisation des manifestations publiques ;

- déplore et condamne la récurrence de tels actes d'agression par des éléments des forces de défense et de sécurité à l'encontre de journalistes ;

Le Mouvement tient à rappeler le rôle essentiel dévolu aux médias dans l'édification d'une nation démocratique dont l'un des piliers essentiels est justement la liberté de la presse. Il convient ainsi de faire observer et de souligner avec force, que toute violence exercée contre un journaliste dans l'exécution de ses missions met en péril l'exercice de cette liberté de presse et d'information chèrement conquise par notre peuple à force de décennies de luttes.

C'est avec tristesse et consternation que le MBDHP a appris qu'à l'occasion de la dite cérémonie, Guézouma SANOGO, Journaliste à la Radio nationale et Président de l'Association des Journalistes du Burkina (AJB), en mission de couverture médiatique, a été agressé par un agent de la sécurité présidentielle, lui occasionnant des blessures.

