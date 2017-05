Tunisie: L'état d'urgence encore prolongé d'un mois

L'impression d'avoir tout oublié la veille du bac. Il arrive que des candidats fondent en larmes et perdent… Plus »

Ces autorités mènent des opérations quasi continues contre des extrémistes dans les montagnes à la frontière de l'Algérie mais aussi à la frontière de la Libye, une zone particulièrement défavorisée et où le chômage a atteint un taux de plus de 31 %.

Les chiffres sont parlants : rien que pour les dix premiers mois de l'année 2016, près de 1 900 affaires juridiques ont été recensées en rapport avec des activités terroristes. 805 suspects étaient recherchés et 435 nouveaux jeunes islamistes ont quitté la Tunisie vers les zones de conflits en Irak, en Syrie et en Libye.

En Tunisie, l'état d'urgence est en vigueur depuis un an et demi, après une opération suicide contre la garde présidentielle dans la capitale, en 2015. Il a été prolongé d'un mois. Il ne se passe pas un jour, ou presque, sans l'annonce d'une arrestation d'une cellule ou de personnes en rapport avec le terrorisme.

