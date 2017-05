Angola: Les médecins appelés à exercer la profession avec humilité

Quand nous jurons être médecin, c'est pour sauver les vies, et, quelque fois, le confort, le secret et la confidentialité dans les consultations font en sorte que le patient se sente un peu soulagé", a-t-il souligné.

Ces propos ont été tenus mardi à Luanda par le bâtonnier de l'Ordre des Médecins Angolais (OMA), Carlos Pinto Sousa, ajoutant que la médecine étant une vocation, son excellence venait de la façon dont elle est exercée, d'où le rapport entre le médecin et le patient, du point de vu psychologique, était synonyme de guérison et de confiance totale.

Luanda — Les médecins doivent exercer leur profession avec humilité, car les gens avec lesquelles ils travaillent sont affaiblies et ont besoin de tendresses, d'une attention particulière et d'un traitement dûment.

