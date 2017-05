Sénégal: Appui de l'Inde - Des villages de la Casamance bientôt éclairés au solaire

SDC, l'un des plus grands distributeurs de riz dans la sous- région basée à Dakar, dirigé… Plus »

Il a par ailleurs affirmé que l'Inde et le Sénégal « vont encore élargir leur coopération surtout dans le domaine de l'énergie solaire dans le cadre du projet «Alliance solaire internationale» qui sera accompagné d'un transfert de technologies et d'équipements ». «Ce projet que nous déroulons avec la coopération de l'Inde vise à autonomiser les femmes dans des projets de micro-entreprenariat. Si les villages ont de l'électricité, cela va créer des emplois aussi bien pour les femmes que pour les jeunes», a expliqué Karine Sarr Badji, responsable de l'Ong Delfine's Gift.

Accompagné des responsable de Deline's Gift, une organisation non gouvernementale (Ong) américaine de droit sénégalais, Rajeev Kumar a visité les villages de Djilonding et de Diagobel dont quatre femmes déplacées étaient envoyées en Inde pour une formation en énergie solaire pendant six mois. Ces femmes vulnérables et analphabètes ont fait des démonstrations devant la délégation sur les montages d'un dispositif d'énergie solaire. «Elles ont reçu la formation nécessaire en Inde. Elles sont bien outillées pour monter ou démonter un dispositif. Nous allons mettre à leur disposition les équipements nécessaires pour l'éclairage des villages», a assuré M. Kumar.

«Dans quelques jours, nous allons amener du matériel et des équipements nécessaires pour mettre de l'énergie solaire à la disposition des villages de la Casamance», a notamment dit le diplomate indien en visite aux villages de Djilonding et de Diagobel dans le département de Bignona durant le week-end.

