Sénégal: Visite à la mutuelle des femmes de Kolda - Mariama Sarr invite à une gestion plus rigoureuse

Une bonne gestion des deniers permettrait aux mutuelles de survivre. C'est du moins l'avis de la ministre Mariama Sarr, qui était hier à Kolda dans le cadre de la 29ème édition de la quinzaine nationale de la femme.

La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a effectué, ce lundi 15 mai, une visite à la Mutuelle d'épargne et de crédit des femmes de Kolda (Mfk). « En 2016, la Mutuelle a financé 418 femmes pour un montant de près de 123 millions de francs Cfa ; on ne peut pas trouver mieux pour une mutuelle », a dit Mme la ministre, qui précise qu'au même moment des mutuelles sont fermées pour défaut d'organisation et de rentabilité.

« Je le dis en connaissance de cause ! Une mission du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan a relevé des fautes de gestion. Cela nous a permis d'assainir les mutuelles qui n'étaient pas bénéfiques aux femmes. Cet argent est pour les femmes ; je vous conseille d'avoir plus de rigueur dans votre gestion », a souligné Mariama Sarr. Elle a exhorté celles-ci à la communication, à la sensibilisation en vue d'une meilleure compréhension de la mutuelle. « Des mécanismes d'évaluation, de suivi et d'audit sont mis en place pour toutes les mutuelles du Sénégal », a indiqué Mme la ministre.

Elle a loué l'engagement des femmes de la Mfk à travailler avec celles de la localité. Mariama Sarr est aussi revenue sur le rôle du Fonds d'impulsion (Fim), un démembrement du ministère qui a formé les femmes de la mutuelle en microfinance, leadership, marketing, comptabilité, technique de négociation, appui en matériels informatiques et en équipements. « Les dispositions ont été prises pour renforcer la Mutuelle des femmes de Kolda et le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) va vous accompagner davantage », a-t-elle rassuré.

Prenant la parole, la présidente du conseil d'administration de la Mutuelle, Adja Mouskoro Touré, a laissé entendre que la Mfk rencontre d'énormes difficultés durant l'hivernage car le bâtiment construit sur un site marécageux prend l'eau souvent. « Nous voulons une subvention en matériels », a demandé Mme la Pca, qui compte faire du Plan Sénégal émergent (Pse) une réalité à travers la mutuelle qui a été créée en mars 2001. Elle compte 6262 membres.