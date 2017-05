Sénégal: Histoire générale du pays - Le projet d'écriture couvrira une période de 350.000 ans

Le projet d'écriture de l'Histoire générale du Sénégal (Hgs) va couvrir une période de 350.000 ans, a annoncé, hier, à Dakar, son coordonnateur, le Pr Iba Der Thiam, promettant au moins la production d'un volume avant la fin de l'année 2017.

(Aps) - « Il est important de savoir que le Sénégal est un lieu de peuplement et de civilisation. L'écriture de l'Histoire va couvrir une période de 350.000 ans et aucune minorité, ni une langue ou autre chose ne seront mis de côté », a-t-il dit lors d'un point de presse. Le Pr Thiam a indiqué que ce projet a pour ambition de donner « sa juste place » à tous ceux qui détiennent une parcelle de savoir pouvant éclairer le geste des ancêtres, l'évolution du pays et les étapes qui ont permis au Sénégal d'être une nation.

« A l'heure actuelle, chacune des 9 commissions que nous avons instituées travaille à plein régime de manière à produire au moins un volume avant la fin de l'année 2017 », a informé le coordonnateur de l'Hgs. Selon lui, la totalité du travail, portant sur 25 volumes de 500 à 800 pages, devra être bouclée en 2019. « Nous nous inscrivons dans la perspective sénégambienne.

Voilà pourquoi nous voulons que toutes les ethnies soient prises [en compte] et qu'aucune question ne soit laissée de côté », a-t-il expliqué. Il a soutenu que l'équipe des experts compte rétablir la vérité sur tout ce qui a été relaté à propos de la religion, de la culture, du peuple sénégalais, etc. « Nous mettrons également nos défauts en exergue pour permettre aux générations futures de savoir ce qui a marché ou pas dans notre pays », a fait valoir l'agrégé en Histoire et homme politique sénégalais.

Pour mieux valoriser cette histoire, il a évoqué l'idée de travailler à développer l'esprit muséal, en vue de pousser l'Etat à conserver les patrimoines nationaux. « Nous avons besoin de toutes les compétences pour y arriver », a noté Iba Der Thiam, rappelant que cette mission a pris plus de relief à l'occasion d'une audience que le chef de l'Etat lui avait accordée, sans donner plus de détails.

Il a aussi rappelé la décision du président français sortant, François Hollande, de mettre à la disposition du Sénégal des copies de microfilms dont le plus ancien daterait de 1722 et dont l'exploitation sera d'une utilité incomparable pour l'écriture de l'Hgs. Si l'on en croit le coordonnateur du projet, ce don pourrait concerner près de 3 millions de documents d'archives que la future Maison des archives devrait accueillir.