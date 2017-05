Sénégal: Gestion du gaz et du pétrole - Dakar souhaite un échange d'expériences avec Accra

SDC, l'un des plus grands distributeurs de riz dans la sous- région basée à Dakar, dirigé… Plus »

En plus de Kosmos Energy, les autorités sénégalaises travaillent avec la compagnie pétrolière Cairn, basée à Édimbourg (Royaume-Uni) et Total (France) pour l'exploration du pétrole et du gaz dans les années à venir.

La société américaine Kosmos Energy a terminé début 2016 sa première phase d'exploration dans ce bloc, qui s'est soldée par des découvertes importantes de pétrole et de gaz. Ainsi, le champ gazier découvert en janvier 2016 est considéré comme le plus important gisement en Afrique de l'Ouest, avec des réserves estimées à 450 milliards de mètres cubes de gaz. La société britannique BP a "acquis un intérêt de 49,99 % dans Kosmos en février.

"Nous voulons renforcer nos relations sur le plan économique, commercial, mais aussi sur le plan des échanges d'expériences et des bonnes pratiques, surtout en matière de gestion des ressources naturelles. Le Ghana est depuis quelques années dans l'exploitation du pétrole et du gaz", a-t-il dit.

