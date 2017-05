Cameroun: Lutte contre le terrorisme et l'insécurité - Ce que propose l'Union africaine

La CAN U17 reprend ce mercredi avec la deuxième journée de la phase de groupes. C'est la poule A qui sera… Plus »

Il est de même important, pour atteindre l'objectif fixé à l'horizon 2020, de renforcer les capacités de prévention, de gestion et de transformation des conflits. Pourtant, et cela n'est pas nouveau, l'Union africaine se trouve confrontée à une grave difficulté qui tend à plomber cette ambition : celle du financement.

Parmi les principaux fléaux qui minent le continent africain aujourd'hui, l'insécurité est sans doute l'un des plus préoccupants. Parmi ses composantes, le terrorisme qui sévit dans certaines parties du continent et les conflits internes nés, principalement des dissensions sur le plan politique.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.