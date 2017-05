Seychelles: Les relations Seychello-Burkinabées prennent un nouvel élan

communiqué de presse

L'Ambassadeur du Burkina Faso auprès des Seychelles, S.E. Madame Salamata Sawadogo Tapsoba, a présenté ce mardi, ses lettres de créance au Président Danny Faure, à State House.

Le Président Faure a souhaité la bienvue à l'Ambassadeur Sawadogo Tapsoba et lui a présenté ses félicitations pour son accréditation.

Cette cérémonie a été l'occasion pour le Président seychellois et le premier ambassadeur Burkinabè de passer en revue l'état des relations entre les deux pays et d'examiner les voies et moyens de renforcer leurs relations dans l'intérêt des deux peuples.

Le Chef de l'état Seychellois et l'Ambassadeur Sawadogo Tapsoba ont exprimé le désir d'œuvrer à leur renforcement et à leur diversification afin d'exploiter les potentialités et les opportunités que recèlent les deux pays. Dans cette perspective, ils ont évoqué les possibilités de coopération dans de nombreux domaines, avec un accent particulier sur les secteurs culturel et économique.

L'Ambassadeur Sawadogo Tapsoba a exprimé ses remerciements et sa gratitude pour la concrétisation des relations formelles entre les Seychelles et Burkina Faso. Elle a dit qu'elle ferait de son mieux pendant son mandat pour approfondir les relations et les échanges entre les deux pays. Dans ce contexte, il a été décidé de travailler à la mise en place d'un Accord-Cadre de cooperation.

Les deux personnalités ont par ailleurs réaffirmé leur attachement au multilatéralisme et leur volonté d'approfondir leur cooperation notamment au sein des Nation Unies, de l'Union Africaine et de l'Organisation Internationale de la Francophonie.

Madame Sawadogo Tapsoba sera basée à Pretoria, en Afrique du Sud.

A noter que la rencontre s'est déroulée en présence du Secrétaire aux Affaires Etrangères des Seychelles, l'Ambassadeur Claude Morel, le Conseiller diplomatique à la Présidence, l'Ambassadeur Callixte d'Offay, le Secrétaire général du Département des Affaires Etrangères, l'Ambassadeur Michelle Murray, et le Chef du protocole du Président de la République, Madame Jacqueline Moustache-Belle.