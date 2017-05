SDC, l'un des plus grands distributeurs de riz dans la sous- région basée à Dakar, dirigé par Mohamed Moctar Chleuh, Administrateur Directeur général du Groupe SDC Holding SA passe à la vitesse supérieure.

Le promoteur de ce gigantesque projet de construction d'usine de transformation de riz local n'est pas un inconnu du secteur. Son expérience et son pedigree dans ce domaine sont de bonnes béquilles pour la réussite de ce méga projet.

Compte tenu de son expérience de 1987 à 2017 ( 35 ans d'expérience) dans le secteur des commoditities, Mohamed Moctar Chleuh a décidé d'investir dans la transformation du riz local paddy. Sa vision et son engagement s'inscrivent en droite ligne avec l'ambitieux programme PSE ( Plan Sénégal Émergent) du Président Macky SALL.

Le projet consiste à construire d'une usine de dernière génération de décorticage du riz d'une capacité de 100 Tonnes / jour. On prend le produit ici, on achète le paddy on le transforme ici sous la marque Bongo Riz local.

Cette usine devra réduire sensiblement les coûts exorbitants des frets, des droits de douane et surtout en termes de devises. Ce gigantesque méga projet devra mobiliser des investissements globaux estimés entre 12-14 millions d'euros clés en main. Le financement recherché est de parvenir à avoir une plateforme de pointe et d'une ligne d'achat de paddy afin de constituer suffisamment de stocks en paddy

Crédibilité et pertinence d'un projet agroalimentaire à dimension sous- régionale

Selon des informations autorisées, une étude est très avancée et le dossier du Business Plan est déjà ficelé pour la construction d'une usine de décorticage de riz.

Le projet connaît une avancée majeure avec le repérage du site et son acquisition au niveau de la vallée du Fleuve Sénégal ( nord du pays ) sur une superficie de 4 hectares.

Une zone stratégique pour des projets agroalimentaires de cette nature et de cette envergure. Signe de crédibilité et de regain d'attractivité du projet porté par l'entrepreneur dynamique, Mohamed Moctar Chleuh, la confiance et l'adhésion des banques locales et sous - régionales qui ont décidé d'accompagner le promoteur.

Idem pour les assureurs qui ont donné leur accord pour la garantie de financement des équipements clés en main pour la bagatelle de 4, 800 millions US ( 1 Milliard de Fcfa pour les silos et 1, 5 milliard pour séchoirs et 13 Camions et 18 petites camionnettes pour la partie distribution ).

Une ligne de financement de 2 milliards de Fcfa pour l'achat du paddy. Selon nos informations, cette partie du financement pour l'achat du paddy et des sacs vides est bouclée. Elle constitue 50% du projet confirme une source.

Modèle de financement viable et Partenariat gagnant- gagnant

Le promoteur est fin prêt à s'ouvrir aux places financières internationales afin de l'accompagner dans la levée des fonds complémentaires.

A priori, les banques européennes de renom peuvent venir à la rescousse sur la base des prêts à des taux préférentiels via un mécanisme de leasing. La crédibilité, le sérieux et la solidité du projet sont des atouts déterminants pour susciter l'attention et l'intérêt auprès des décideurs institutionnels de l'Hexagone.

À travers cette infrastructure agroalimentaire de dernière génération, le promoteur Mohamed Moctar Chleuh ambitionne de développer le riz local en Afrique de l'Ouest dont la première phase démarre au Sénégal et en deuxième compartiment le Mali, afin de donner un coup d'accélérateur aux politiques d'autosuffisance et de sécurité alimentaires particulièrement en riz local de bonne qualité et aux coûts imbattables et très accessibles.

QUI EST MOHAMED MOCTAR CHLEUH ?

Mohamed Moctar Chleuh est à la tête de la holding SDC dont le siège est basé à Dakar. SDC travaille en parfaite harmonie et est en partenariat avec l'un des géants du secteur des commodities sur le marché mondial, Louis Dreyfus