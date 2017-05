Congo-Brazzaville: FAC - Démarrage d'une série de stages en administration et finances au profit des sous-officiers

Signalons que sur le plan pédagogique, ce stage repose sur une dualité d'instructeurs français et congolais, de sorte que les postes tenus par le personnel de la mission de coopération et de défense soient systématiquement doublés par des personnels relevant du ministère de la Défense nationale appelés « répétiteurs ». Ces derniers auront la qualification de formateurs à l'issue de ce stage.

« La présente session est toute particulière. Au terme d'un premier stage de huit semaines, les mêmes stagiaires ayant satisfait aux examens de fin de formation, seront reconduits pour une formation de même durée et sanctionnée, cette fois-ci, par un Brevet technique de premier degré (BT1) en administration, permettant aux stagiaires d'accéder au grade d'adjudant », a précisé le commissaire en chef de 1ère classe, Eugène Alain Yves Aignan Mpara, directeur général de l'administration et des finances au ministère de la Défense nationale.

Autre objectif : donner aux stagiaires les outils et les aptitudes pour mieux tenir les emplois de la fonction administrative et financière au sein d'un corps de troupe, maillon fondamental de l'administration militaire.

Organisés par le ministère de la Défense nationale en partenariat avec la coopération militaire française, ces deux stages jumelés, d'une durée de huit semaines, visent de manière générale à permettre aux bénéficiaires de mieux appréhender l'environnement administratif de la force publique ; préparer les stagiaires à la mise en œuvre des nouvelles procédures de gestion des deniers, des matériels et des denrées d'une part et de gestion des effectifs d'autre part.

Soixante sous-officiers des Forces armées congolaises, de la Gendarmerie nationale et de la Police, ont débuté le 16 mai à Brazzaville des cours de perfectionnement en gestion comptable et financière et en ressources humaines, dans le cadre d'une serie de stages (9ème session ).

