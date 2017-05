Congo-Kinshasa: Transition - Les parties prenantes se bousculent pour placer leurs délégués au CNSA

Pendant que la majorité présidentielle, l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, l'opposition républicaine, la société civile et la dissidence du Rassemblement sont partantes pour participer au CNSA, le Rassemblement/aile Félix Tshisekedi dit ne pas être concerné par toutes ces tractations. Dans un récent communiqué, cette frange radicale de l'opposition dénonce ce qu'elle qualifie d'hypocrisie de la coalition au pouvoir qui, tout en se référant à l'accord de la Saint-sylvestre, le vide de sa substance en prenant des raccourcis en violation flagrante de l'accord du 31 décembre et sur la base d'un arrangement particulier frauduleux conclu entre la MP et ses alliés. Félix Tshisekedi et ses amis restent convaincus que la mise en place du CNSA, telle annoncée par le cabinet du président de la République, « est biaisée et ne respecte pas l'esprit de l'accord du 31 décembre ».

