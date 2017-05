Congo-Brazzaville: Baccalauréat technique et professionnel - Démarrage des épreuves pratiques et avancées

Le coup d'envoi des épreuves pratiques et avancées du baccalauréat technique et professionnel dans les séries G1, F2, F4, E et MA a été donné le 16 mai à Brazzaville par le directeur de cabinet par intérim du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Jacques Mabiala, en présence du président général du jury, Serge Didier Lenga

La délégation du ministère en charge du sous-secteur de l'éducation nationale a donné le top au lycée technique industriel du 1er Mai où plus de 800 candidats sont retenus. Il s'agit notamment de 193 pour la série F2 ; 106 pour la série E et 583 en F4. Au lycée technique commercial 1er Mai par contre, ce sont les 749 candidats de la série G1 qui sont concernés dont 24 garçons.

Le bac professionnel, une première au Congo

Le lycée professionnel Alphonse Kintombo de Mansimou, dans le 8e arrondissement de Brazzaville, Madibou, a été la dernière étape de cette descente. Ici, 28 candidats dont 25 officiels et 3 candidats libres passent le bac professionnel, dans la série MA (Menuiserie-agenceur). C'est pour la première fois que les élèves passent le bac professionnel au Congo. En effet, le titulaire de ce bac pro intervient en atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre en œuvre différents ouvrages de menuiserie extérieure et intérieure ainsi que des aménagements de pièces, bureaux, cuisines, salles de bain, magasins, salles d'exposition, lieux de réunion...

Son activité consiste à préparer le processus de réalisation d'un ouvrage à partir du dossier architectural, des concepts et normes de la menuiserie et de l'agencement ainsi que des contraintes de l'entreprise. Il réalise les ouvrages selon les techniques et procédés courants de fabrication et de mise en œuvre de la menuiserie et de l'agencement. Il encadre une équipe d'ouvriers et de compagnons professionnels et gère le suivi de la réalisation du chantier.

21 152 candidats au bac, session de juin 2017

Interrogé à la fin de cette visite, le président général du jury a indiqué que toutes les dispositions ont été prises pour que les épreuves puissent se dérouler sur l'ensemble du territoire national. « Toutes les dispositions sont prises pour faire face à quelques dysfonctionnements constatés. Le coup d'envoi que nous avons donné ici a été répercuté partout dans le pays. Contre toute attente, au Lycée technique agricole Amilcar-Cabral, tout le monde est, d'après les dernières informations que nous avons reçues, prêt et les épreuves ont pu démarrer sans trop de problèmes », a assuré le professeur agrégé Serge Didier Lenga.

Rappelons que cette année, ils sont 21 152 candidats à passer le bac technique et professionnel dont les épreuves écrites débuteront le 6 juin prochain. Dans une déclaration rendue publique récemment à Brazzaville, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante mettait les différents candidats en garde contre toute tentative de fraude. « Ne vous laissez pas tromper par des personnes véreuses qui se présenteraient à vous sous prétexte de faciliter votre admission à un examen ou à un concours. Je vous exhorte à compter sur vos propres efforts et non sur une quelconque aide qui viendrait d'une tierce personne. Le ministère sera sans pitié face aux fraudeurs, peu importe qu'ils soient candidats ou surveillants », prévenait Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes.