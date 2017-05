Congo-Brazzaville: Le pays entend disposer de son propre système de stockage des données numériques

Pour rappel, la Journée mondiale des Télécommunications et de la société de l'information a été instituée pour commémorer la création en 1865 de l'Union internationale des télécommunications (UIT), une institution spécialisée des Nations unies dédiée aux technologies de l'information et de la communication.

En ce qui concerne la sécurité et la protection des libertés individuelles, l'Etat doit veiller à mettre des moyens nécessaires à la bonne exploitation des informations stockées. « La cyberattaque à l'échelle mondiale, la captation des données de grandes entreprises et l'organisation internationale par des cyber pirates sont une preuve de cette menace », a fait savoir le ministre.

Les enjeux du numérique sont nombreux, admet le ministre. Le Congo doit d'abord rattraper son retard quant à la connectivité sur l'ensemble du territoire, à l'élaboration d'un cadre juridique conséquent, de proposition du contenu et des services à valeur ajoutée et l'accès à la formation sur le numérique.

Le monde entier célèbre ce mercredi 17 mai, la Journée des Télécommunications et de la société de l'information, dont le thème de cette année s'intitule : « Big data for Big impact, autrement dit, les méga-données pour un méga-impact ».

Le ministre des Postes et télécommunications, Léon Juste Ibombo, a annoncé le mardi 16 mai à Brazzaville que le gouvernement entend installer un système informatique appelé Data center en vue d'assurer la gestion et le stockage des données numériques du pays.

