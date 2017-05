Cameroun: Cyber attaque massive - Le pays épargné

La CAN U17 reprend ce mercredi avec la deuxième journée de la phase de groupes. C'est la poule A qui sera… Plus »

En Russie, c'est le système bancaire qui a été déstabilisé... Heureusement, au Cameroun, les experts de l'Agence nationale des Technologies de l'Information et de la Communication (Antic), de l'Interpol et du ministère des Postes et Télécommunications (Minpostel) rassurent que le pays a été épargné. Mais, ces derniers indiquent qu'il est important pour les usagers de mettre à jour constamment leur système d'exploitation.

Ce piratage n'était pas sans conséquence, le bilan ne fait que s'alourdir : déjà 150 pays, 200 000 usagers sont infectés par ce logiciel malveillant, bloquant ainsi leur utilisation. Et perturbant le fonctionnement de nombreuses entreprises et organisations.

