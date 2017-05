Cameroun: Mariages collectif à la mairie de Douala 2è

La CAN U17 reprend ce mercredi avec la deuxième journée de la phase de groupes. C'est la poule A qui sera… Plus »

Durant son allocutions de circonstance, madame le délégué régionale du ministère de la promotion de la femme et de la famille a tenu a rappeler les article 212,213, 214 et 215 du code civil portant organisation du mariage. Elle a aussi énoncé les dispositions du tout nouveau code pénal en matière de mariage ceci pour sensibiliser les couples qui étaient a l'honneur ce lundi sur leur responsabilités respectives après les engagements qu'ils ont pris.

Pour matérialiser cette journée afin que celle-ci puisse avoir un impact sur ses populations, la mairie de Douala 2 è avec à sa tête madame le maire Denise Fampou et la délégation d'arrondissement du ministère de promotion de la femme et de la famille de Douala deux ont pris l'initiative d'officialiser les unions de certaines des populations de cette circonscription.

La journée du 15 est déclarée par les nations unies comme journée international de la famille et le thème choisit pour la célébration de cette année est « famille et cohésion sociale pour un monde de paix ».

