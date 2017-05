Maroc: SM le Roi reçoit le ministre d'Etat au transport du Nigéria

Deux éditions déjà qui ont installé ce festival comme l'une des plus belles plates-formes… Plus »

L'entretien s'est déroulé en présence de MM. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale et Ahmed Abubakar Rufai, Conseiller spécial aux affaires internationales du président du Nigéria.

Ces projets représentent un modèle de coopération Sud-Sud novateur, ambitieux et concret, tel que promu par Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, et Son Excellence le Président Muhammadu Buhari, souligne le communiqué.

Ces accords permettront de consolider les liens entre les deux pays, de favoriser l'intégration régionale et de promouvoir le développement économique et social des pays de l'Afrique de l'Ouest.

L'entretien a été une occasion pour relever le caractère historique des accords signés hier et relatifs au Gazoduc Atlantique et à la coopération dans le domaine des fertilisants, ajoute le communiqué.

