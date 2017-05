Ile Maurice: Police - Ateliers de travail sur les lois et procédures relatives au syndicat

communiqué de presse

La Police en collaboration avec le ministère du Travail, des Relations industrielles, de l'Emploi et de la Formation organise des ateliers de travail sur les lois, procédures et autres questions relatives au syndicat à partir du 17 mai 2017. Ces ateliers dont organisés dans le cadre de la proclamation de la Police (Membership of Trade Union) Act 2016,

Ces ateliers se tiendront quatre mercredis consécutifs à la Police Research and Development Unit aux Line Barracks à l'intention des officiers de Police.

L'objectif est de familiariser ceux qui forment partie de ces syndicats avec les fonctionnalités des syndicats, les lois et les procédures pour qu'ils puissent accomplir leurs fonctions dans les limites et paramètres légaux.

Des personnes ressources du ministère du Travail, des Relations industrielles, de l'Emploi et de la Formation ainsi que des syndicats de la Fonction publique animeront les différents ateliers.

La Police (Membership of Trade Union) Act 2016 a été proclamée le 9 janvier 2017. Depuis trois syndicats distincts ont été enregistrés auprès du Registrar of Associations. Ils sont : l'Union Policière, la Police Officers Solidarity Union, et l'All Police Officers Unity.