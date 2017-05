Madagascar: La peste impossible à éradiquer

Vols, lynchages, meurtres, la vanille et l'argent qu'elle représente créent la psychose à… Plus »

Les rats ne peuvent augmenter au cas où l'insalubrité dans une ville n'existe plus. L'hygiène rime souvent avec assainissement et accès à l'eau potable. Cela reste encore un défi majeur dans le pays. 40,1 % de la population ont accès à l'eau potable selon le ministère de l'Eau, de l'assainissement de l'hygiène.

La peste a touché des zones enclavées dépourvues de centre de santé de proximité, avec aucun personnel capable de prendre en charge la maladie dans les districts de Manandriana, Ankazobe et Tsiroanomandidy », d'après Maherisoa Ratsitorahina, directeur de la veille sanitaire et de surveillance épidémiologique auprès du ministère de la Santé publique.

