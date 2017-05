Guinée: La Fédération de Russie et Rusal offrent un lot de consommable médical

La cérémonie de remise symbolique s'est déroulée dans les locaux de Rusal à Kaloum ce mardi 16 Mai 2017. C'était en présence de l'Ambassadeur de la Fédération de Russie en Guinée Alexandre Brigadzé, du Représentant de Rusal en Afrique Pavel Vassiliev, du Professeur Mamadou yéro Boiro Directeur Général de l'IRBAG représentant du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du représentant de Rospotrebnadzor (Service fédéral de surveillance dans la sphère de sécurité des droits des consommateurs et la prospérité humaine de la Fédération de Russie) Vassilie Koukline .

Une partie de cet important lot de consommable médical est destiné au laboratoire moderne installé au mois de Février à l'hôpital de Rusal à Kindia, et l'autre partie est destinée à un hôpital choisi par les autorités sanitaires du pays.

Cet important don est la preuve de la solidité de la coopération Guinéo-Russe dans le domaine de la recherche scientifique dont le but est de diagnostiquer et vaincre très rapidement toutes les maladies infectieuses.

C'est pourquoi l'Ambassadeur de la Fédération de Russie en Guinée Alexandre Brigadzé a lancé un appel « A travers ce laboratoire moderne installé à Kindia et avec la forte implication de la société Rusal, je demande aux pays de la sous-région de ne plus envoyer des échantillons en Europe ou ailleurs, ils peuvent s'adresser aux scientifiques Russes et Guinéens qui font des recherches à l'hôpital de Rusal à Kindia ou se trouve désormais un laboratoire de dernière génération. Pour finir le diplomate Russe dira que ce dont de consommable prouve que la coopération Guinéo-Russe est en bonne santé »

Après avoir rappelé la contribution de Rusal aux côtés des autorités guinéennes dans la lutte contre les différentes épidémies et la construction d'un centre moderne de recherche à Kindia pour lutter contre Ebola, le représentant de Rusal en Afrique Pavel Vassiliev a précisé « les résultats qui seront issus des recherches de ce laboratoire grâce aux efforts des chercheurs guinéens et Russes vont être utilisés à part égale par la Russie et la Guinée pour le bien des peuples Guinéens et Russes, du côté de Rusal nous sommes toujours disposés à accompagner cette belle coopération Guinéo-Russe»

Au nom du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique le Professeur Mamadou Yéro Boiro Directeur Général de l'IRGAG( Institut de Recherche en Biologie appliquée de Guinée) a rappelé les nombreux dont de la Russie et de Rusal qui ont permis d'installer un laboratoire de très haute technologie dans le centre de recherche moderne construit par Rusal à l'IRBAG de Kindia, il promet au donateur de l'utilisation rationnelle de ces consommables médicaux pour le bon fonctionnement du laboratoire.

La fin de la cérémonie a été marquée par la signature d'un protocole de remise suivi d'une remise symbolique entre l'Ambassadeur de la Fédération de Russie en Guinée et le Directeur Général de l'IRBAG.