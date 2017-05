Cote d'Ivoire: Emergence 2020 - Une structure prend position

« La faim ... La face cachée de l'émergence ? ». C'est autour de cette problématique que Innocent Gnelbin, Président de l'Initiative pour la Démocratie et le Développement (2IDé), a tenu sa 3ème conférence publique annuelle à Abidjan le 06 Mai 2017.

Au nombre des invités, les organisations des droits de l'homme et de la société civile, des syndicats, des journalistes, les représentants des quartiers précaires, les souscripteurs de l'agrobusiness, les agriculteurs et les membres de la famille Bondy.

« Lorsque nous regardons nos médias publics et certains médias occidentaux, nous nous surprenons à découvrir deux Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où tout semble parfait et où l'émergence pour 2020 est à portée de main, et la Côte d'Ivoire que nous, peuples vivons amèrement, dans la désolation totale et dans l'oubli grotesque d'une communication savamment orientée ».

S'est offusqué Innocent Gnelbin avant de s'interroger : « Quel peuple pourrait s'opposer à ce que son pays soit émergent ? ». Innocent Gnelbin a passé en revue certains sujets de l'actualité qui, pour lui, constituent des préalables à l'émergence 2020.

« Cette volonté accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par une partie de nos populations, se révèle être une véritable source d'inquiétude et pire une cause de désolation. Cette réalité est parfaitement décrite dans le classement du PNUD (2015) sur l'indice de développement humain (IDH) qui, classe notre pays au 172ème rang mondial sur 188 pays et au 37ème rang africain sur 54 pays.

Pour mettre en place les fondements de cette émergence, la part de sacrifice demandée au peuple, déjà meurtri par la grave crise poste électorale, se transforme peu à peu en un goulot d'étranglement », a observé Innocent Gnelbin qui a invité les pouvoirs publics à une « conscience politique ».

Car pense-t-il : « C'est une condition obligatoire pour sortir de la mauvaise gouvernance et créer un cadre institutionnel propice au bien-être de tous ». C'est pourquoi, Innocent Gnelbin, a saisi la tribune de cette 3ème conférence pour faire des recommandations aux autorités ivoiriennes : «

Protéger tous les propriétaires terriens, immatriculez gracieusement les terres rurales. Ouvrez une enquête dans la filière cacao et dans toutes les autres filières agricoles afin de mettre fin à l'impunité des crimes économiques et apporter un dédommagement aux agriculteurs.

Œuvrez au respect du Smig dans tous les secteurs d'activités ». Avant d'inviter les Ivoiriens à œuvrer ensemble dans la revendication car pense-t-il : « Seul le peuple souverain en mouvement peut être acteur de son mieux être ».