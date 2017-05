Ile Maurice: Grande-Bretagne - Les meurtriers du capitaine Nairac amnistiés par Tony Blair

Les deux terroristes de l'IRA vivent aux États Unis depuis cet assassinat. Trois autres membres de l'IRA furent condamnés pour le meurtre de l'officier britannique. Et en février 1979, le capitaine Nairac fut décoré de la Croix de Saint George, la deuxième plus haute distinction britannique, à titre posthume.

L'enquête du Daily Mail révèle qu'en 1999, deux de ses présumés assassins, Terry McCormick et Pat Maguire, furent amnistiés par le gouvernement de Tony Blair, suite à un accord secret conclu entre l'IRA et les autorités britanniques. Ce n'est que récemment que ces informations ont été découvertes.

Robert Nairac était en mission d'infiltration et de surveillance, sous un nom d'emprunt, dans un petit village nord-irlandais proche de la frontière avec la République d'Irlande, quand il fut attaqué et capturé par sept hommes armés, membres de l'IRA, dans la nuit du 14 au 15 mai 1977.

Robert Nairac naquit à Maurice le 31 août 1948, de père mauricien et de mère anglaise. Il grandit en Angleterre et se tourna vers une carrière militaire après ses études.

